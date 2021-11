LOS PERUANOS DIVIDIDOS: ENTRE LOS QUE CELEBRARON LA CANCIÓN CRIOLLA Y LOS QUE CELEBRARON HALLOWEEN

Escrito por: Denesy Palacios Jiménez

Viene a colación hacer una reflexión sobre la situación que vivimos los peruanos, antes de las elecciones todos decían respetar las decisiones del electorado, porque era la única manera de fortalecer el sistema democrático. Después de haber hecho una campaña donde la violencia se unía al terrorismo y este a las posiciones de izquierda, que la prensa limeña hasta ahora se encarga de perpetuar esa imagen de información distorsionada, por parte de la ultraderecha que ha tomado el poder del gobierno peruano en las últimas décadas, por no decir hace doscientos años, cuando se establece la Republica con este sistema “democrático”, donde los indígenas nuestros no estaban incluidos al igual que los negros esclavos, pues fue recién en el gobierno de Castilla en 1854, cuando se abolió el tributo indígena y la esclavitud de los negros, porque fueron los criollos de derecha o extrema derecha quienes toman las riendas del poder, no olvidemos que San Martin quiso establecer un protectorado y Simón Bolívar un Gobierno Vitalicio. Y no es casual que empiece el endeudamiento de nuestra patria con el extranjero, porque los peruanos tuvimos que pagar esta deuda, producto del endeudamiento, para financiar la guerra de la independencia no solo del Perú, sino de toda Latinoamérica. Y con ello surgió la rapacidad para tomar el presupuesto de la nación para el enriquecimiento ilícito de quienes nos gobernaban con toda la cúpula que se beneficiaba.

También surgieron grupos que no estaban acordes en la forma cómo se administraba, y tenemos a uno de los críticos como Gonzales Prada, “donde se pone el dedo sale la pus”, “los viejos a la tumba y los jóvenes a la obra”. Es decir, aquí no se ve la gama de posiciones que hay tanto de derecha como de izquierda, es decir, desde los más ortodoxos y recalcitrantes hasta las posiciones progresistas. Y hay quienes quieren ver cambios en los cien días del precario gobierno que tenemos, porque no tiene la fuerza del poder económico y político que ha estado acostumbrado a ejercer el poder solo para lucrarse, y es por eso que somos uno de los países más atrasados, pese a ser a uno de los más ricos en recursos naturales. La perspectiva de ejercer gobierno para apoderarse del botín aún está vigente y ese es el pensamiento de quienes se ufanan en querer ser gobernantes de los diferentes niveles, me refiero central, regional o local, no porque tienen un proyecto de desarrollo, que dicho sea de paso ni siquiera conocen que existen los Objetivos de Desarrollo Sostenibles al 2030.

El otro problema que corrobora a la existencia de la clase política desarraigada de todo, y solo con el afán de lucrarse, es la falta de calidad educativa en los diversos niveles, es decir, tanto en primaria, secundaria como en superior.

¿Por qué decimos esto?, una de las manifestaciones lo hemos podido ver como las plazas de las diferentes ciudades y pueblos se llenaban con niños y jóvenes disfrazados de Halloween, y los padres incentivando a que los niños saldan disfrazados de brujos, muertos, calaveras etc., con sus calabazas recorriendo calles, sin saber siquiera que eso obedece a cultos satánicos y eso incentivan en sus hijos para estar en la onda de la alienación.

Pocos sabemos que desde el gobierno de Manuel Prado en 1944 se dio el reconocimiento del Día de la canción Criolla, ¿cuántos padres incentivan a sus hijos al cultivo de esta música y de los bailes tradicionales?

Qué poco se ha logrado, porque no pasamos del discurso a la acción, abundan los discursos lo que falta es el compromiso y la unión entre todos los peruanos.