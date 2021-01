Los quiere a todos en sus casas

En diálogo con radio Ovación el técnico Ronny Revollar brindó detalles sobre las medidas que tomarán ante la cuarentena impuesta por el Presidente Sagasti.

En comunicación con el programa deportivo ‘Marcando La Pauta’ de Radio Ovación, el entrenador del Alianza Universidad De Huánuco, Ronny Revollar Miranda, confesó que si existe algún permiso especial para que los futbolistas puedan entrenar, se verá la forma que cada jugador pase la cuarentena con sus familiares.

Al ser consultado sobre las posibilidades que viene manejando, Revollar verbalizo: “Estamos viendo la posibilidad que cada uno pase la cuarentena con su familia. Vamos a esperar si es que hay algún permiso de la FPF para seguir entrenando. El fútbol es una burbuja dentro de todo. El año pasado se cumplió el protocolo y no hubo víctimas que lamentar”.

Luego, el ex jugador del Deportivo Wanka y Alianza Lima manifestó: “Los futbolistas están preocupadisimos por lo que pasa con su familia y no tiene mucho sentido que nos quedemos aquí, a no ser que las autoridades den un permiso especial para que los equipos de fútbol continúen con su pretemporada”.

El año pasado, el elenco huanuqueño cumplió con los protocolos de bioseguridad establecidos por el Estado peruano. En junio viajaron a Lima para que puedan entrenar y a la postre disputar lo que restaba del campeonato peruano.

Ayer los aliancistas cumplieron su tercer día de entrenamiento al mando de Ronny Revollar en el campo del Lawn Tennis.