Lucio Alva, dirigente huanuqueño, fue presentado como Presidente de la Comisión de competiciones de la Conmebol.

Tras no ser incluido en la lista del Directorio de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Lucio Alva Ochoa dio la sorpresa al ser anunciado como Presidente de la Comisión de competiciones de la Conmebol, siendo el primer huanuqueño en ocupar dicho puesto.

En diálogo con AHORA deportes, estas fueron sus primeras declaraciones: “Agradezco a Dios, a mi familia y amigos dirigentes porque no es fácil ocupar este cargo, tuve que dar un examen de integridad más algunos formularios para que me puedan calificar; después de muchas gestiones me pudieron dar el cargo y ahora haré mi mejor trabajo”.

“Mi trabajo fue de forma silenciosa, no hago promesas en vano, me siento orgulloso de ser el primer y único huanuqueño que llegó a este puesto alto, quiero hacer muchas cosas para mi país y para mi Huánuco”, añadió Alva.

Al ser consultado sobre su nuevo cargo, indicó: “Probablemente estos sean mis últimos cuatro años como dirigente, haré mi mejor esfuerzo para hacerlo de la mejor manera, estoy esperando el presupuesto para poner la primera piedra de la Videna de Huánuco”.

“Estoy coordinando sobre el lugar donde estaré ejerciendo mi labor, en algunos casos tendré que viajar a Paraguay (sede central de la Conmebol) o si no adecuar una oficina en la FPF y desde ahí ejercer mi puesto de trabajo”, manifestó sobre el lugar donde ejercerá su labor como Presidente de la Comisión de competiciones.

Como mensaje a los diversos dirigentes de los distintos clubes de Huánuco, verbalizó: “Invoco a mis dirigentes que conversen conmigo para poder trabajar en el aspecto de las conductas deportivas para no perder los papeles ante diversos actos, vamos a pasar por muchos malos momentos pero son gajes del oficio”, finalizó el ex dirigente del Señor de Puelles.