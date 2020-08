Madre clama ayuda para referir a Lima a su bebé prematuro

“Mi bebé es prematuro, ya tiene un mes de nacido y está con referencia para Lima, pero no me aceptan la referencia. Soy de bajos recursos económicos y no puedo sola, quisiera que las autoridades me apoyen con mi bebé”, clamó Flor Castañeda López.

La mujer explicó, que el bebé es prematuro extremo y se encuentra muy delicado en una incubadora por lo que requiere ser trasladado a la ciudad de Lima para ser tratado con médicos y equipos especializados, sin embargo ningún hospital le ha aceptado la referencia.

Se conoció que el infante requiere con urgencia una nutrición parenteral, nutrición especial para el paciente, pero el hospital de contingencia Hermilio Valdizán no tendría ese tipo de sistema de alimentación y el bebé cada día se está desnutriendo, lo que pone en riesgo su vida.

La madre, pidió ayuda a las autoridades, intermediar para que el pequeño sea trasladado a la ciudad de Lima.