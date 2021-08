 “Magaly TV: La Firme” reacciona a fuertes acusaciones que le propinara el actor mexicano Alfredo Adame

El reconocido actor mexicano Alfredo Adame, tuvo fuertes calificativos contra la conductora de televisión Magaly Medina. Con quien tuvo un conflicto en una entrevista y, lo recordó en conversación con el programa de espectáculos ‘Amor y Fuego’.

“A mí me habló una tipeja de Perú que se llama Magaly Medina que es una expresidiaria, alcohólica y drogadicta”, dijo el extranjero. “Alfredo, para decir las cosas que estás diciendo… Alfredo te pido, por favor que te detengas”, indicó

El conductor de televisión Rodrigo González le pidió que se detenga para que se exprese con respeto con su colega.

“Lo hago porque hay gente que lo hizo conmigo. A ti Gigi o Rodrigo, nunca les voy a faltar el respeto, ni les voy a ofender ni insultar hasta que tú no me insultes ni me ofendas. Si tú no me ofendes, nunca te voy a faltar el respeto”, indicó.

Era de esperar la reacción de la conductora

En los primeros minutos de “Magaly TV: La Firme”, la presentadora nacional señaló que no tiene intenciones de demandar a la personalidad mexicana, pese a difamación.

“Acá no hacemos ese tipo de periodismo de espectáculos… acá cuando se habla de algo, se habla con pruebas, de lo contrario eso sería motivo de una demanda y que se ganaría de un dos por tres”, señaló Medina.

Magaly retó al actor de telenovelas de difundir las pruebas que dice tener sobre sus supuestos vicios con la droga y el alcohol.

“Anda pruébame eso, en qué hueco me has visto a mí y muriéndome d borracha. En qué hueco alguien me ha visto drogándome… Hay mucha leyenda negra que a veces gente como este tipejo recoge”, sentenció.

Trayectoria artística Alfredo Adame

Pero para Alfredo aún había mucho que descubrir Su arranque en las telenovelas fue en Mi Segunda Madre, al lado de María Sorté, aunque ya antes había destacado con gran sorpresa en Yo no creo en los Hombres (1988).

A partir de ese trabajo, el productor José Rendón le propuso participar en Balada por un Amor (1990) ya con un protagónico. A éste le siguieron La Fuerza del Amor (1990), De Frente al Sol (1992), Más Allá del Puente (1994), Retrato de Familia (1995) y Bajo un Mismo Rostro (1995).

En teatro ha participado en las comedias Papito Querido y Dos Curas de Locura. En cuanto al cine se refiere lleva varias cintas en su haber como Dos Fantasmas Sinvergüenzas (1992), Perfume, Efecto Inmediato (1993) y Los Cómplices del Infierno (1994), entre otras. Sin embargo, a la par de su carrera como actor, se ha desarrollado como conductor en programas especiales y eventos privados. Durante tres años formó parte del elenco de conductores del programa matutino Hoy.

Hace poco tuvo una participación especial en María Belén (2001) al lado de su esposa Maripaz Banquells. A mediados de 2003 inició como el titular del reality show Ay Amor, producido por Endemol y Televisa, el cual se encargaba de reunir parejas.

En 2005 conduce el programa Viva la mañana, una revista matutina diaria. 2007, conduce el programa De Buenas a la 1, a lado de Shanik Berman y Martha Figueroa. 2008, tras ocho años de ausencia de las telenovelas, regresa a ellas con el En nombre del amor, dándole vida al personaje de ‘Rafael’.

Dos años más tarde forma parte del elenco de la exitosa telenovela Cuando me enamoro, en donde interpretó a ‘Honorio’. En el 2011 vuelve a trabajar con el productor Emilio Larrosa en el melodrama Dos hogares, en donde encarna a uno de los villanos de la historia.