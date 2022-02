El vicegobernador Erasmo Fernández Sixto manifestó que la falta de proyectos de desarrollo, las obras inconclusas y el abandono del gobierno de Juan Alvarado hacia las provincias, han estado motivando a las poblaciones, centros poblados e incluso provincias a querer anexarse a otras regiones de donde podrían recibir más apoyo y concretar un mayor desarrollo.

“Esa es nuestra realidad, lamentablemente, el gobierno regional no solo se ha centralizado aquí en Huánuco, sino que el problema es que ningún proyecto, ninguna obra es efectiva, se postergan, no se terminan, entonces es el descontento. Por ejemplo, usted cuando ve el comunicado del frente defensa de Llata, ve que el proyecto de agua potable todavía no se termina, la construcción de la institución educativa no se termina y que su carretera no está siendo debidamente mantenida”, manifestó.

Fernández Sixto señaló que estas comunidades no solamente se han visto abandonadas por el gobierno regional, sino que los proyectos del gobierno nacional tampoco llegan.

“Esto ya lo ha manifestado no solo Puerto Inca, también Huamalíes, lo último fue el frente de defensa de Llata que ha emitido un comunicado diciendo que ellos pretenden anexarse a Ancash, necesitan irse a Ancash porque no están siendo atendidos por el gobierno regional de Huánuco”, dijo.

Por otra parte, detalló que no está de acuerdo con el reinicio de clases, ya que las infraestructuras educativas están colapsadas.

“Es cierto que a nivel del territorio huanuqueño nuestras infraestructuras educativas la mayoría está colapsada o algunas que se han construido a través del gobierno nacional que son enormes no a estudiantes, entonces no hay una buena planificación, la mayoría no tiene las condiciones para el desarrollo de un buen proceso estoy hablando del Juana Moreno y otras instituciones educativas”.