Manco acepta sus errores

Mediante una entrevista, el volante de Alianza UDH, Reimond Manco, habló sobre lo hecho fuera de las canchas en 4 años de su carrera.

En una entrevista a un medio nacional, el centrocampista ofensivo Reimond Manco, fue consultado sobre lo que será el duelo ante Sporting Cristal por la fecha 3 de la Liga 1. El nuevo jugador de Alianza Universidad, espera jugarle de igual a igual a lo largo de los 90 minutos. Sin embargo, un tema que se dio sobre la mesa, fue la vida extradeportiva de Manco, lo que afectó su carrera desde muy joven.

A sus 30 años, el volante es visto únicamente por lo deportivo. Logró marcar la diferencia con Atlético Grau de Piura luchando hasta la última fecha por no descender, y ahora hará lo propio con la casaquilla de Alianza UDH. No obstante, es consciente de que perdió 3 a 4 años por estar cerca de gente que no lo ayudó. El exfutbolista del PSV Eindhoven, fue contundente con la realidad que vivió durante esa época gris.

“Cuando a tu alrededor tienes sangrones, hipócritas y payasos que te celebran todo, es difícil hacer las cosas bien. Yo me equivoqué durante 3, 4 años. No es echarle la culpa, pero eso influye. No hay un amigo que te diga que hay que trabajar. Ellos felices que les invites a tomar o comer. Quien te quiere ve lo mejor para ti”, declaró ‘Rei’.

Eso sí, dejó en claro que todo siempre pasa por uno mismo, pero que dado el contexto que vivió, siempre es bueno tener a alguien que se preocupa para guiarlo en el camino correcto.

Por otra parte, Manco espera sacar un buen resultado ante Sporting Cristal y seguir con la racha ganadora para que al final de la temporada, pueda obtener un cupo a algún certamen internacional.