Mantenimiento de drenaje pluvial costaría S /3 millones

El alcalde provincial de Huánuco, José Luis Villavicencio, aseguró que una vez que se formalice la transferencia del drenaje pluvial con Seda Huánuco, se tendrá que buscar la manera de financiar este proyecto de rehabilitación, debido a que la municipalidad no tiene capacidad para asumir un gasto de esta magnitud.

“Lo primero que debemos articular es la entrega de cómo se va a realizar. El año pasado yo solicitaba que me entregaran mínimo un proyecto de cuánto costará rehabilitar el drenaje, para comenzar a buscar financiamiento, y según Seda Huánuco, se necesitarán S/ 3 millones”, afirmó .

Asimismo, recordó que la única salida viable es cobrar un impuesto a la población para iniciar las labores de rehabilitación.

“La población tendrá que cancelar un impuesto para poder hacer esta rehabilitación, pero cómo le cobro si todavía no le doy el servicio, entonces por eso debemos hacer una evaluación previa y poner en conocimiento a Seda y socializar con la población para que nos ayude”, dijo.

En cuanto al estado de la transferencia, el burgomaestre resaltó que se necesita conformar un comité de recepción para verificar el estado actual del drenaje.

“Seda dice que nos ha transferido la documentación, pero eso no es el mecanismo, tiene que haber representantes de nuestra área que tienen que ir conjuntamente con los técnicos de Seda y verificar qué estamos recibiendo, si a mí me entregan el expediente, aparentemente me están entregando una obra que funciona porque yo diría: todos los planos están bonitos, pero hemos visto la realidad, con esta lluvia ha colapsado”.

Finalmente, el edil recordó que fue creada un área para evaluar los planes de acción en cuanto al abordaje del drenaje.