Mara Wilson “Matilda” cuenta que padece Síndrome de taquicardia postural ortostática

La actriz estadounidense Mara Wilson, recordada por protagonizar la película ‘Matilda’ en 1996, confirmó a través de una publicación en su cuenta oficial de la red social Instagram que padece una rara condición, conocida como síndrome de taquicardia postural ortostática (POTS). Además, relató detalles sobre su estado de salud.

Mara Wilson narró que tanto ella como sus médicos sospechaban “durante años” lo que una prueba confirmó el pasado viernes: “¡Tengo POTS!”. Luego explicó que “significa síndrome de taquicardia postural ortostática” y preguntó: “¿conoces esa sensación que tienes a veces cuando te mareas por levantarte demasiado rápido? Imagínese tener eso todo el tiempo y, de hecho, desmayarse debido a ello”.

Explica la también escritora

“Es una condición del sistema nervioso autónomo, que controla muchas de las funciones corporales en las que realmente no piensas mucho, como la presión arterial, frecuencia cardíaca y temperatura corporal”, explicó la también escritora de 34 años.

Me tomó cuatro años recibir el diagnóstico y lo comparto porque en realidad fue alguien que compartió su historia en las redes sociales, Stevie Boebi, quien me hizo pensar que esto era lo que tenía y por lo que me desmayaba todo el tiempo. A veces se asocia con migrañas, pero a menudo se desencadena o empeora por una condición post viral, como lo estamos viendo con el covid prolongado”, contó Mara Wilson.

“He tenido varios amigos diagnosticados con él después de batallas difíciles con covid”, continuó. Pero no todo es malo, pues Mara Wilson comentó que “la buena noticia es que hay tratamiento y, de hecho, es un caso bastante leve”.

“Mi primer cardiólogo me dijo que probablemente lo tenía, pero que él simplemente no podía ayudarme. Tuve que hacer muchos cambios en mi estilo de vida, como no consumir cafeína ni alcohol. Tener que usar medias de compresión todos los días, pero estoy muy feliz de tener finalmente mi diagnóstico”, contó la actriz.

Conoce detalles del Síndrome

Aunque esta enfermedad afecta a hombres y mujeres de todas las edades, la mayoría de casos son diagnosticados en mujeres de entre 15 y 50 años. En cuanto al tratamiento, su objetivo consiste en aumentar el flujo sanguíneo y así mejorar los problemas circulatorios que pueden estar causando este síndrome.

La Universidad Johns Hopkins advierte que “en casos graves, los síntomas de POTS pueden evitar que una persona permanezca de pie durante más de un par de minutos. Esto puede afectar en gran medida todos los aspectos de la vida personal, escolar, laboral y social”.