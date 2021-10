María Conchita Alonso explota frente al cuestionamiento del popular presentador de espectáculos, Gustavo Adolfo

La popular actriz, cantante y exreina de belleza de origen cubano, pero nacionalizada venezolana y estadunidense, María Conchita Alonso, se enfrentó con el popular presentador de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante durante su espacio televisivo en televisión abierta “De primera mano”.

El conductor mostró una carta que la actriz difundió en Instagram en la que Alonso expresa sus dudas respecto a las actitudes que últimamente ha tomado el presentador con ella, en su misiva señala que lo reconocía como un buen periodista, sin embargo, en días pasados le ha montado una ‘guerra’.

Cuál es tú problema conmigo? Qué te he hecho yo a ti?

Eras un periodista a quien respetaba y ahora, así, de repente, de un día para otro, me tienes montada una guerra. Por qué?

O sea…ejerciendo mí derecho a la libertad de expresión compartiendo mis creencias estoy atentando contra la vida de alguien?

Sabiendo lo que sé y quedarme callada lo es, y sin embargo a nadie le digo que haga o no haga nada. Discúlpame Gustavo A. pero, Qué es lo que te he hecho? para que tengas ese comportamiento hacia mí persona?

PD. Y por último, cuando en el concierto de Grandiosas, me enteré que nos ibas a entrevistar 10 minutos antes. Cómo iba a poder darte una entrevista? Si pocos días después de que comimos, en grupo, donde por cierto con mucho gusto te di flores para tu mujer, sales diciendo en tu programa que me cerraran las redes…solo por el hecho de no pensar como tú.

Eso se llama falta de respeto. Control. Totalitarismo…

Es triste. Buenas noches.

Todo por el Covid-19

La carta fue difundida en la pantalla de televisión y entonces, el comunicador respondió:

Infante indicó que no tiene ningún problema con Maria Conchita Alonso, solo que no está de acuerdo en que la cantante exprese que no aprueba la vacuna en contra del Covid-19.

“Mis sentimientos hacía ti están intactos, yo no tengo ningún problema contigo de índole personal… nomas dije que no estaba de acuerdo -con una persona que fuera pública que tuviera seguidores en redes sociales-… que no cree en la vacuna en contra de la pandemia”

Y entonces señaló que su opinión es que a esas personas deberían ‘bajarle’ sus redes sociales y no permitirle escribir del tema.

El periodista de espectáculos, finalizó diciendo que no hay un tema personal y que la respeta, pero en el tema del Covid, su opinión es muy distinta, además de que no existe un plan para montarle ‘ninguna guerra’.