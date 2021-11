Mariah Carey: bar prohíbe su canción de navidad

Un bar en Dallas, Texas, prohibió a los asistentes reproducir la canción “All I Want For Christmas Is You” de Mariah Carey, la cual es uno de los temas favoritos durante la temporada navideña y que se empieza a escuchar en los sitios públicos inmediatamente después de que termina Halloween.

El pasado 22 de octubre, el columnista Kyle Smith subió a sus redes sociales una foto en la que se puede ver un cantel a lado de la ‘Rocola‘. En el mensaje se pide a los clientes no reproducir la canción de Navidad de la famosa artista hasta el 1 de diciembre. Sin embargo la restricción no quedó ahí, pues en el letrero se aclara que después de esa fecha sólo se tocará una vez al día.

“Saltaremos la canción ‘All I Want For Christmas Is You’ si se reproduce antes del 1 de diciembre. A partir del 1 de diciembre solo se permitirá una reproducción por noche”, se lee en el cartel que se hizo viral en los últimos días.

Mariah Carey contesta al bar que prohibió “All I Want For Christmas Is You”

La imagen causó tanto furor en redes sociales que fue tomada por varios medios estadounidenses, los cuales hicieron llegar la nota a la propia Mariah Carey, quien contestó con humor a las restricciones del bar que no permite tocar “All I Want For Christmas Is You“.

Un usuario de Twitter preguntó a la cantante de éxitos como ‘We belong together‘, si la norma del bar iniciaría una “guerra por la Navidad”; a lo que la artista de 52 años de edad respondió con un divertido meme en donde ella parece vestida de gladiadora.

‘All I Want For Christmas Is You’ se ha convertido en el himno navideño en Estados Unidos desde su lanzamiento en 1994. A penas en 2019, la canción se colocó en el número uno de la lista de ventas y reproducciones por internet de Estados Unidos.

¿El dueño del bar es el Grinch o prefiera a Luis Miguel?

La gerente del bar, Stoneleigh P, explicó que no odia a Mariah Carey ni odia la Navidad, solamente que los clientes ponen demasiado la canción. De hecho explicó que esta regla la han impuesto desde hace dos años, pero es la primera vez que causa tanto revuelo.

“En cuanto escuchamos las campanillas del principio vamos corriendo por el mando y pasamos a la siguiente”, declaró en una entrevista a la cadena de noticias CNN.