Marquinhos, zaguero central brasileño, fue desconvocado en la selección de Brasil y no jugará mañana ante Perú.

Marquinhos fue desconvocado por acumulación de tarjetas amarillas y no podrá estar disponible para el choque de mañana ante nuestra Selección.

“El defensa Marquinhos no participará en el entrenamiento de este martes siete en el CT Joaquim Grava, en São Paulo, ni continuará el viaje con la delegación a Recife, lugar del próximo juego de la selección brasileña”, se lee en el comunicado emitido por CBF a través de sus redes sociales.

¿Quiénes podrían suplantar al desconvocado Marquinhos? El entrenador de la Selección Brasileña tiene hasta cuatro nombres para utilizar: Éder Militão, Lucas Veríssimo, Miranda o Léo Ortiz. No será un problema para ellos, pero seguro no sentirán la misma seguridad, como cuando está ahí el “4” ex AS Roma.