¡Marulanda se despide de Alianza Lima!

En un diálogo con la cadena televisiva GolPerú, Víctor Hugo Marulanda confirmó que no seguirá más como director deportivo de Alianza Lima.

En conversación con ‘Tiempo Extra’ de GolPerú, el directivo ‘grone’ manifestó que cuando las metas propuestas desde un inicio de temporada no se pudieron lograr, muchas veces es mejor afrontar las consecuencias. De esta forma, el director deportivo dijo que hará saber su decisión a quienes corresponda.

“No se alcanzan a imaginar el dolor que tiene toda la familia. (…) No encontrar el juego durante todo el año es muy complejo”, inició diciendo el colombiano, luego añadió: “Lo que a uno realmente le preocupa es no haber encontrado el rendimiento”.

Además, el colombiano, agregó: “De una manera humilde tengo que decir que me equivoqué. Hoy en Alianza Lima se tiene que hacer un cambio completo. (…) Lo mío lo tendré que cerrar hoy o mañana, de mi parte ya saben cuál es mi postura, con mis objetivos no logrados”.

El director deportivo del club ‘íntimo’ también habló sobre el tema del momento, el reclamo de Alianza Lima por los puntos ante Sport Huancayo. “Alianza tiene un departamento y un área que está trabajando. Dentro de la legalidad y de los tiempos, Alianza lo está solicitando. Ya son temas de la parte administrativa y legal, yo les comento que sí sé los hechos”.

Marulanda no dejó de expresar su dolor, y perdón, al hincha de Alianza Lima, quien es el que más sufre por el club luego de luchar cosas importantes en los últimos años.

“Hoy no tengo cara, me da pena. Tengo que pedir perdón a la gente por lo que ha pasado este año. De una manera humilde tengo que decir que me equivoqué y también decir a la gente que se tiene que hallar un cambio completo. Lo mío lo tendré que cerrar hoy o mañana, de mi parte ya saben cuál es mi postura, con mis objetivos no logrados”, finalizó.