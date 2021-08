Mary Trump vuelve arremeter contra su tío Donald Trump

El libro Too Much and Never Enough no fue suficiente para Mary Trump, de 56 años. Desde hace un tiempo se sabe que ella interpuso una demanda contra su tío Donald porque supuestamente él y sus demás hermanos proporcionaron una contabilidad fraudulenta, que tergiversó el valor de la parte que le correspondía al padre de Mary, ya fallecido, del testamento de su abuelo Fred Trump.

Recientemente, se conoció que los abogados de Trump, argumentan que ya expiraron los tiempos para esa demanda. Solo que la realidad, es que aún los jueces no han determinado, si el caso no tiene vigencia. Ni si, como quiere ella, será un juicio con jurado. De ganar, sería otra derrota para Trump y una lotería para ella, quien busca millones de dólares en compensación.

Además de eso, la psicóloga clínica Mary Trump, presentó un nuevo libro, The Reckoning, cuya tesis gira en torno a la importancia de que Estados Unidos responsabilice a los hombres poderosos por su racismo y depredación. El primero en el banquillo es, obviamente, Trump.

Too Much and Never Enough

Siempre demasiado y nunca suficiente: Cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo​ (título original en inglés: Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man).

Es una biografía no autorizada escrita por Mary L. Trump, sobrina de Donald Trump. Publicada el 14 de julio de 2020 por Simon & Schuster. El libro ofrece una mirada privilegiada a la dinámica de la familia Trump.

En este se revelan detalles, sobre los negocios financieros de Donald Trump, incluyendo la colaboración de la autora como fuente anónima. Lo que develó el presunto fraude fiscal cometido por Trump, al diario The New York Times. Antes de su distribución, la familia Trump lanzó una demanda la cual no logró impedir la venta al público de la publicación.

