En el Perú, desde 1997, la Ley N°26864 (Ley de Elecciones Municipales) dispone que los extranjeros mayores de 18 años y con más de dos años continuos de residencia en el país pueden inscribirse en el Registro Electoral de Extranjeros Residentes en el Perú y tener derecho a elegir y ser elegidos en las elecciones municipales, con excepción de las municipalidades de frontera.

Sobre la base de ese dispositivo, hace dos semanas, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) dispuso la apertura de dicho registro, que estará vigente desde el 4 de julio hasta el 2 de octubre del presente año.

En la coyuntura actual, considerando la gran inmigración venezolana en el Perú en los últimos años, un número importante de ciudadanos venezolanos residentes podría participar de las elecciones que se realizará el 22 de octubre del siguiente año.

Óscar Pérez, presidente de la ONG Unión Venezolana en Perú, reveló que serían aproximadamente 400 mil venezolanos los que estarían aptos para registrarse y participar en las elecciones municipales.

“En este momento, con calidad migratoria de residencia por más de 2 años y mayores de 18 años, podemos hablar que hay unos 400 mil venezolanos. Si se inscriben, podrían participar. (…) Hay distritos que, dada a la población migrante venezolana, esta comunidad podría definir la elección de un alcalde. Hay alcaldes que han ganado en sus distritos con 10 mil votos o 12 mil votos. En estos momentos, la población venezolana en esos distritos supera ese número y ahora están en condiciones de convertirse en electores”, señaló.

Destacó que esta posibilidad ayuda a reivindicar el derecho vecinal de sus compatriotas, quienes sufren los mismos problemas que cualquier ciudadano peruano. “Esto debe ser usado de una manera bastante proactiva y positiva. Los venezolanos podríamos no solo traer problemas, sino también oportunidades, la posibilidad de aportar al crecimiento y desarrollo del país”, aseveró .

DERECHO VECINAL

Al respecto, José Manuel Villalobos, abogado experto en materia electoral, resalta lo importante de brindar este derecho vecinal a los foráneos residentes en el país.

“Reconoce al extranjero que vive en el Perú y le da la oportunidad de involucrarse en los asuntos públicos de su comunidad, distrito o provincia. La elección municipal se entiende como una elección más vecinal que política. Es por eso que se les permite votar e incluso ser alcaldes o regidores. Esto no aplica en las elecciones congresales o presidenciales, ni tampoco para un referéndum”, precisó.

“No significa que, automáticamente, pueden votar todos los venezolanos. El tema es voluntario y además deben acreditar su calidad migratoria. Históricamente, desde que esta ley se aplica, no son muchos los extranjeros que se inscriben. En realidad, no se ejerce mucho ese derecho, pues no resulta muy difundido. Con la coyuntura política de ahora, se ha levantado la noticia desde un ángulo negativo, como si fuera peligroso”, agregó.

Villalobos advirtió que esto no debe mal utilizarse e hizo un llamado al Reniec para evitar votos golondrinos. “Ojalá que no se presenten casos de clientelismo en extranjeros que tengan necesidades y sean ‘comprados’ para inscribirse y votar por alguien. Se estaría distorsionando la ley”.

En la misma línea, José Tello, especialista en temas electorales, también señaló que debe haber bastante fiscalización.

“Se tiene que tener bastante cuidado para que no se preste a juegos perversos, sobre todo en las comunidades pequeñas. Imagínate que aparecen misteriosamente 2 mil venezolanos inscritos en una jurisdicción con 6 mil electores. Hay que tener cuidado con el golondrinaje”, acotó.

Lea También:

Vladimir Putin invita a los extranjeros a vacunarse en su país