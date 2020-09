Más del 50 % de detenidos en bar dan positivo a COVID-19

Más del 50 % de los detenidos en un bar ubicado en la calle Los Milagros, de Amarilis, dieron positivo a la prueba rápida del COVID-19. El alarmante resultado se registró este fin de semana, luego que una decena de personas entre varones y mujeres fueron intervenidas tras ser sorprendidos libando licor, pese a la emergencia sanitaria.

Según las informaciones, de las 12 personas detenidas, siete de ellos dieron positivo para COVID-19, por lo que fue necesario que las instalaciones de la comisaría de Amarilis y la Depincri, donde permanecieron detenidos, fueran desinfectadas para evitar contagiar al personal policial.

Las autoridades mostraron su malestar, porque el personal de salud del Class Perú Corea, en un primer momento, se negó a tomar la prueba rápida a todos los detenidos y tuvo que constituirse, personalmente, el fiscal a cargo para que accedan realizar la prueba a los 12 detenidos, revelando la alarmante cifra.

“El personal de salud no entendía que por protocolo se necesita que todos los detenidos tengan un descarte. No podemos realizar otras diligencias como examen de medicina legal, dosaje etílico, mientras no haya un descarte por una cuestión preventiva, para no poner en riesgo a otras personas”, manifestó un investigador.

Los 12 detenidos vienen siendo investigados por el fiscal Miguel Malpartida Mendoza de la Cuarta Fiscalía Penal de Huánuco por infringir las normas sanitarias, asimismo fueron multados con la suma de 430 soles.