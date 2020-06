Mascarilla, distanciamiento y lavado de manos rigen nueva convivencia

El Perú inicia una nueva etapa en la que el Ministerio de Salud promueve el autocuidado responsable. “Se espera que toda la población que salga en adelante cumpla los tres requisitos: mantener la distancia, usar la mascarilla y lavarse las manos”, manifestó Víctor Zamora, ministro de Salud.

En el marco de la estrategia “Primero mi salud”, el titular del Minsa señaló que tanto la industria como las actividades económicas están saliendo con mucha cautela.

“La población tampoco ha salido masivamente, lo hemos visto en ciertos conglomerados que ha sido impulsado más por la necesidad, pero se espera que quienes salgan sigan las medidas sanitarias”, indicó.

Respecto a la reanudación de los viajes internos en buses y aviones entre aquellas regiones que no se encuentran en cuarentena, Zamora dijo que las unidades podrán usar el 100 % de los asientos. No obstante, advirtió que deben seguir los protocolos y criterios comunes para no poner en riesgo la salud de los ocupantes. “Ningún bus o avión podrá recoger ni dejar pasajeros en zonas que se encuentren con inmovilización obligatoria”, aclaró.

“Ciertamente, estamos preocupados porque habrá más contactos entre las personas; sin embargo, no es la misma preocupación que al inicio de la pandemia. Durante estos 100 días hemos adquirido experiencia y conocimientos. Además, tenemos más instrumentos y capacidades, como pruebas moleculares en stock, laboratorios, camas de hospitalización y UCI”, puntualizó.

Zamora sostuvo que en otros países del mundo se han visto rebrotes focalizados y, en esa línea, hay regiones donde se reforzarán las acciones de control epidemiológico. No obstante, anotó que la velocidad de contagio a nivel nacional ya se redujo y el indicador de transmisión del virus (Rt) se encuentra en 0.7, al igual que en Lima.