Óscar Maúrtua, titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, se pronunció en torno a la fallida expulsión de ciudadanos venezolanos con antecedentes en su país o dentro del Perú.

En este sentido, Maúrtua reconoció que hubo una “evidente descoordinación”. No obstante, aseguró que todo se trató de una “desinteligencia”.

“La petición formal que formuló la Cancillería para un permiso de vuelo, que sí fue concedido por Colombia y Ecuador, no se dio en el caso de Venezuela. Entonces, se reportó, no hubo respuesta y en eso se suscitan los hechos que son de dominio público. No estoy en la situación de poder atribuir responsabilidades, pero la Cancillería gestionó y no tuvo respuesta”, detalló.

Por otro lado, aseguró que la medida respondió a un “clamor de la opinión pública de que hay determinados venezolanos que han estado cometiendo delitos”.