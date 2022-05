Mayoría de municipalidades sin planes de gestión de residuos sólidos

Entidades incumplen el régimen laboral del personal de limpieza pública, al tercerizar su contratación

La Contraloría General de la República (CGR) de Huánuco evidenció que el 84 % de los gobiernos locales (municipios) del departamento de Huánuco no cuentan con planes y/o programas para una gestión integral de los residuos sólidos.

Como resultado del operativo a la prestación del servicio de limpieza pública, Contraloría evidenció también que la mayoría de las municipalidades no brindan al personal de limpieza el seguro complementario de trabajo de riesgo. Además, tercerizan la labor de los trabajadores, por lo que estarían sujetas a sanciones al incumplir la normativa del régimen laboral.

La Contraloría verificó este servicio en 11 municipalidades provinciales y 15 comunas distritales. En la mayoría de ellas ha identificado de cuatro hasta diez situaciones adversas en la prestación de este servicio. El 84 % gestiona el servicio de limpieza pública sin tener o actualizar los instrumentos de gestión, como son los planes de manejo de residuos sólidos o programas de segregación en la fuente.

El no contar con estos instrumentos pone en riesgo el manejo eficiente de la gestión integral de los residuos sólidos y la sostenibilidad de la prestación de servicio de limpieza pública. Asimismo, el 96 % de estas municipalidades tienen problemas de recaudación del cobro de arbitrios por el concepto de limpieza pública. Lo que no ayudaría a la sostenibilidad financiera de dicho servicio. Incluso estas entidades carecen de estudios de caracterización de residuos sólidos, una herramienta que permite planificar técnica, operativa y financiera el pago de arbitrios.

Adicionalmente, existe insuficiente cobertura del servicio de limpieza pública en puntos críticos. El 46 % genera el riesgo de exponer la salud de la población a focos infecciosos, así como el deterioro del medio ambiente. En 12 municipalidades verificadas se observó este problema de acumulación de residuos sólidos en vías y espacios públicos. La limpieza y erradicación de estos puntos críticos es de responsabilidad del municipio de la jurisdicción, según establece el Reglamento del Decreto Legislativo n.° 1278.

Personal sin seguro

Otro hecho que pone en riesgo la continuidad del servicio de limpieza, es que los trabajadores de limpieza de 22 municipalidades son contratados bajo locación de servicio. La Ley n.° 31254 prohíbe la tercerización laboral de los servicios de limpieza pública y establece que dicho servicio debe prestarse bajo el régimen laboral de la actividad privada en concordancia con la Ley n.° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades. Estas entidades aún no realizan acciones para incorporar a los trabajadores de limpieza como establece dicha norma, lo que podría ocasionar sanciones derivadas por el incumplimiento.

Eso no es todo, los servidores de 23 municipalidades no cuentan con el seguro de trabajo de riesgo y no verifican que el personal cuente con los exámenes médicos ocupacionales. De acuerdo al Decreto Supremo n.° 017-2017 dichas entidades públicas están obligadas a contratar el seguro complementario de trabajo de riesgo para los trabajadores de limpieza, así como garantizar los exámenes médicos para el desarrollo de sus funciones con el fin de proteger la seguridad y salud del personal.

Otros riesgos

Algunas entidades no brindan implementos de protección personal. Tampoco cuentan con un sistema de pesaje de residuos sólidos, lo que impide reportar información de la gestión integral de los residuos sólidos. Asimismo, la inexistencia del registro municipal de organizaciones de recicladores, la falta de rellenos sanitarios para la disposición final hace que no se ejecuten acciones de recuperación, generando riesgo de degradación de suelos.