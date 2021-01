Pilar Mazzetti, ministra de Salud, consideró hoy como “un verdadero crimen” el comportamiento de algunas personas que se aprovechan de la necesidad de los pacientes con COVID-19 y elevan el precio del oxígeno medicinal a precios fuera de los habitual.

En la inauguración de una planta de oxígeno medicinal en Lurín, junto con el presidente Francisco Sagasti, Mazzetti pidió a todos estar alerta durante la segunda ola del coronavirus para denunciar rápidamente a aquellos que acaparan un elemento tan vital para la vida.

“Tenemos que hacer una adecuada fiscalización y evitar que haya incremento de precios fuera de lo habitual. Eso es un crimen porque todos tenemos amigos, familias y todos estamos expuestos al covid-19. Por consiguiente, hay que ser muy firmes y denunciar rápidamente esos acaparamientos”, puntualizó.

Programa respira Perú

La titular de Salud manifestó que, durante la primera ola, la pandemia “nos agarró muy debilitados”, pero ahora, en el segundo momento, “ya sabemos que hay una serie de cosas que están empezando a suceder” y que el oxígeno se convierte en un elemento vital para los enfermos de covid-19.

Mazzetti destacó que el programa Respira Perú ha abierto varios centros de oxigeno terapia a donde puede acudir la población.

Y ahora, añadió, con el aporte que estamos recibiendo de la empresa privada, vamos a tener plantas de oxigeno que serán independientes. “Con ayuda de todos, ya tenemos en el país alrededor de 86 plantas, pero se necesitan más lugares para que la población reciba oxígeno”.

Por ello pidió a los alcaldes, los grupos religiosos, la sociedad civil organizada, entre otros, ser solidarios e implementar puntos de distribución de oxígeno para que la población no sufra económicamente y no se incremente la inequidad entre quienes tienen más recursos y quiénes no.

Lea También:

Hospitales en crisis por falta de oxígeno medicinal

Precio del oxígeno medicinal aumentó casi 70% desde que empezó la pandemia