Médicos exigen activar un plan de contingencias

El Ministerio de Salud confirmó ayer la presencia en Perú de la nueva variante Ómicron de la COVID-19. Su llegada era definitivamente, inminente. Ante esto, la decana del Colegio Médico de Huánuco, Dra. Darly del Carpio, exigió a las autoridades regionales, locales, de justicia, salud, y todas las autoridades que conforman el comando COVID, a tomar las medidas necesarias a fin de que se actúe con la debida antelación para planificar acciones y planes de contingencia.

Que no suceda lo acontecido en las dos olas anteriores de la COVID que causaron mucho daño en Huánuco, miles de muertos y cientos de miles de pacientes con secuelas. Todo gracias a un inexistente plan de trabajo y menos de contingencia. En resumen, total improvisación e incapacidad de las autoridades.

La denominada variante Ómicron ha provocado que muchos países alrededor del mundo cierren sus fronteras, esto debido a la peligrosidad del virus.

Tengamos en cuenta que solo el 10% de adolescentes han sido vacunados en nuestro departamento, lo cual, a los no vacunados, los hace altamente vulnerables a este virus. Asimismo, hay más de 250 mil personas adultas en el departamento de Huánuco que aún no han recibido vacuna alguna. A eso, se le debe incluir las personas que todavía no han recibido su tercera dosis.

El panorama es bastante preocupante. Para evitar más muertes, debemos tomar precauciones. Se deben utilizar todas las herramientas, medios y formas existentes para realizar una eficiente campaña de sensibilización. Factor clave que tampoco ha sido tomado en serio por las autoridades.

Si no nos cuidamos podríamos morir, este virus es muy peligroso, y por eso más medidas draconianas adoptadas por otros países.

Tengamos en cuenta que estamos en un mes muy festivo como es la Navidad, ante esto, tomemos las precauciones necesarias y evitemos asistir a fiestas. Algo similar sucede con el fin de año, o las fiestas de Negritos, las cuales son celebraciones “imperdibles” para la gran mayoría de ciudadanos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que nunca antes estuvimos en una situación como ésta.

Por otro lado, es ahora que todas las plantas de oxígeno deben estar operativas. Es más, se debe informar de inmediato la situación real en las que éstas se encuentran. Del mismo modo, sobre la situación de los hospitales y todo centro de salud.

Somos conscientes que estamos cansados de utilizar las mascarillas, pero esta “prenda” debe ser de uso permanente para todos nosotros. En algunos casos, hasta estando en casa, para evitar algún contagio.