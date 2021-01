Derly del Carpio, decana del Colegio de Médicos de Huánuco indicó que el avance del coronavirus es responsabilidad de cada ciudadana y no deberían culpar al personal médico de los Centros de Salud.

“Hay personas que le echan la culpa de lo que está sucediendo, eso no es problema del personal de salud. La culpa es de cada una de las personas que no hacen caso a las restricciones. Se les pide que no hagan reuniones, que usen correctamente la mascarilla y no hacen caso. El contagio no es culpa de los médicos”, acotó la decana.

Lamentó que la gente esté muriendo, sin embargo, continúan haciendo fiestas y reuniones.

“La mayoría de los pacientes que están llegando IGM positivos significa que están con la infección activa, están contagiando, la mayoría que llegan son de moderado a graves, no solo adultos mayores, también jóvenes”, afirmó.

Del Carpio dijo que la nueva cepa del coronavirus es más contagiosa, “al producir más contagio hay personas que llegan hacer la enfermedad sintomática pueden llegar a la gravedad de la enfermedad, la gente no entiende que todo el personal de salud viene trabajando arduamente, no me parece justo que los agredan”.

