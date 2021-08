Milena Wharton de ‘La Voz Perú’ responde con mucho tacto a críticas por redes

“La Voz Perú”, no solo se destaca por presentar una variedad de jóvenes talentos de la interpretación. También el programa, genera polémica debido a la decisión de los entrenadores, al momento de escoger quiénes van a quedar en la competencia. En días pasados, la cantante Eva Ayllón, eligió a la participante Milena Wharton en lugar de Nadia Pumarada. Por esta situación, en las redes Milena recibió todo tipo de ataques, que ella ha preferido responder con mucho tacto y agradecimientos a sus seguidores.

“Gracias por ser el soporte de mis sueños”, escribió en su cuenta de Instagram la cantante de 21 años que ha decidido desarrollar una muy personal propuesta de fusión de música andina con pop. Ella recalcó en más de una oportunidad que no perderá su esencia y confesó que el principal objetivo que le hizo pisar el escenario de La Voz Perú fue dar a conocer su estilo que espera internacionalizar nuestro folclor.

Milena Wharton hasta club de fans tiene

Milena Wharton no está sola, la joven cantante, por tener muchos seguidores en las redes sociales tiene hasta club de fans. Los mismos, la respaldan y sale en su defensa. Jhordan Losza Rosas, el presidente de sus fans, no dudó en pronunciarse sobre las críticas que recibe la artista, e indicó que Milena no inició su carrera en TikTok, sino hace varios años, haciendo música peruana.

Como comunidad tratamos de pedir a quienes dejan comentarios negativos, primero el respeto y buen trato. También los invitamos a descubrir y explorar más a fondo la música de Milena. Su género, su gente y todo ese camino que tuvo que pasar para estar donde está. Ella es mucho más que música, con su estilo pop andino busca revalorar los sonidos latinoamericanos a través de su fusión con otros géneros como el pop, reggae y el latino”, dijo el joven.