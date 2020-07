Ministerio de vivienda: “Es importante que las personas no se dejen sorprender por inescrupulosos”

Iván Ramos Pastor, director ejecutivo del Programa Nacional de Vivienda Rural, del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, exhorto a la población huanuqueña a no dejarse sorprender por inescrupulosos.

En referencia al comunicado emitido por el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento que informa que personas inescrupulosas vienen utilizando el nombre del Programa Nacional de Vivienda Rural y del Ministerio para estafar a ciudadanos que buscan acceder a una vivienda.

Estas personas se presentan como referentes de la cooperativa de vivienda de ayuda mutua ofertando supuestas viviendas rurales de 50 m² valorizadas en veinticinco mil soles a cambio de tres mil doscientos soles.

“Fuimos informados por el coordinador de nuestro centro de atención al ciudadano de Huánuco. Es importante mencionar que no se dejen sorprender. Todo tramite o documento es gratuito. No deben pagar ni un sol por ningún concepto. Para ser beneficiario del Programa Nacional de Vivienda Rural no se efectúan pagos de ningún tipo”, enfatizó.

Informó también que han puesto en conocimiento del hecho a la Procuraduría Publica, para que se haga las indagaciones del caso y se verifique a cuantas personas habrían cobrado indebidamente y desde cuando están operando.

El Programa Nacional de Vivienda Rural trabaja bajo la modalidad de núcleo ejecutor. Está conformado por los representantes de las comunidades beneficiadas.

“Quien maneja los recursos es la población. El monto a la que pueden acceder las familias es variable. En promedio una vivienda cuesta veintisiete mil setecientos cincuenta soles dependiendo donde esté ubicada. Además del fondo en el banco, el Ministerio asigna un equipo de profesionales para que les den el soporte técnico y puedan administrar los recursos que transfiere el Ministerio de Vivienda. Este modelo utiliza el Ministerio porque es muy trasparente y permite utilizar los recursos de manera eficiente”, recalco Ramos Pastor, en comunicación telefónica con el diario “Ahora”.

Estadísticas

Según las estadísticas en años anteriores se ha logrado construir alrededor de 898 viviendas en el departamento de Huánuco.

Para este año se buscar intervenir en el plan de heladas y friaje. El programa construirá a nivel nacional 19 658 viviendas. En Huánuco serán beneficiados 1580 personas aproximadamente con la construcción de 395 viviendas en las provincias de Ambo, Dos de Mayo, Huacaybamba, Huamalíes, Lauricocha, Huánuco, Leoncio Prado, Marañón, Pachitea y Puerto Inca.

“En el plan de heladas son aproximadamente 328 beneficiarios y se tiene previsto construir 82 viviendas (en las partes altas); en friaje (zona de ceja de selva) son alrededor de 1252 beneficiarios con la construcción de 331 viviendas. El Ministerio está comprometido con atender a las familias. El programa nacional tiene un tipo de vivienda para las zonas altas. Esta vivienda es de adobe o doble muro de ladrillos, según sea el caso. Tiene una ventana cenital que permite ingresar el calor y mantenerla caliente durante la noche con un sistema bioclimático. De igual modo, en la zona de selva, si bien es cierto la vivienda resguarda del descenso de temperatura, durante las temporadas de friaje, el resto del año la vivienda tiene que ser fresca y ventilada que permita un confort térmico en las familias”, manifestó Iván Ramos Pastor.

Finalmente, expresó que el personal que vaya a ingresar a buscar la información en el campo cumplirá con todos los requisitos de control sanitario a fin de preservar la salud en las regiones. Y mencionó que en el centro de atención al ciudadano acreditado en Huánuco está como coordinador general el Ing. Arturo Calderón.