El titular del Ministerio de Defensa, Walter Ayala, sostuvo que si alguien se siente incómodo en el Gabinete del gobierno de Pedro Castillo debe renunciar. En referencia a la publicación del semanario Hildebrandt, en la cual revela un supuesto malestar de la primera ministra Mirtha Vásquez.

“Si alguien no se siente cómodo en un lugar, tiene que renunciar, dar un paso al costado. Yo, por ejemplo, sí me siento cómodo en este gobierno, no me siento cómodo por el ruido político”, dijo el ministro.

En otro momento, Ayala señaló que las denuncias de ex altos mandos de las FF.AA. respecto a supuestas irregularidades en ascensos son inverosímiles, pues pasaron más de 30 días después del hecho.

“El hecho que dos personas hayan sido removidas de sus cargos por un tema de confianza y una vez en la calle estén haciendo ruido político o recién denunciando algo que supuestamente pasó hace más de 30 días no es verosímil”, puntualizó.