Ministro Carrasco: Existen fuerzas del mal que no me quieren en el Ministerio del Interior

Juan Carrasco, titular del Ministerio del Interior, calificó como “fuerzas del mal” a quienes buscan su salida de la cartera y aseguró que no tiene miedo de ser interpelado por el Congreso.

“Sé también que existen fuerzas del mal que no me quieren en el Ministerio del Interior. He combatido a mucha gente de poder político y económico. Excongresistas, exdirectivo de la FPF, personas con mucho poder y que todavía tienen tentáculos”, manifestó.

En esa línea, refirió que acudirá al Congreso para responder las consultas sobre su cargo de fiscal, del cuál aún no aceptan su renuncia, o las relacionadas a la intervención de Inspectoría de la Policía a la Dircote.

“Estoy disponible para cualquier llamado del Congreso. Siempre he enfrentado los problemas, retos en mi vida más fuertes. Voy a enfrentar, si lo requiere el Congreso, cualquier duda”, puntualizó.