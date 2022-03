Minsa iluminó su fachada en conmemoración a los dos años de lucha contra la pandemia

Como acto simbólico, el Ministerio de Salud (Minsa) iluminó su fachada con los tonos turquesa y magenta, este último miércoles 15 de marzo por la noche, para conmemorar los dos años desde que se dio la declaratoria de estado de emergencia por la pandemia de la COVID-19 en el país. Asimismo, se buscó rememorar la lucha y el esfuerzo que el personal de salud, el Ejército y la Policía Nacional mantuvieron durante este tiempo de batalla contra el coronavirus. De igual forma, con el encendido de las luces también se tenía como objetivo informar y sensibilizar a los ciudadanos sobre la forma cómo la pandemia afectó y cambió la dinámica de vida en todo el mundo.

“Son dos años de pandemia que hemos atravesado en nuestro país y ha cobrado más de 211.000 vidas de nuestros compatriotas. Dentro de los que han fallecido en esta pandemia tenemos personal de salud, son más de 1.300 trabajadores de salud, de los cuales hay más de 540 médicos”, indicó Augusto Tarazona, viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud.

En esa línea, el acto de conmemoración también fue un recordatorio para que la ciudadanía continúe con los cuidados para evitar la propagación de la COVID-19, una “pandemia que aún no ha terminado”, recalcó Tarazona. También los exhortó a continuar la inmunización contra el coronavirus.

“Todo el sacrificio que ha realizado la población peruana no debe ser en vano, sino debemos seguir creciendo como país y eso significa seguir luchando contra la pandemia. La pandemia aún no ha terminado y por ello instamos a la población a no solo mantener las medidas sanitarias, sino también a vacunarse; esto último ha demostrado ser la mejor estrategia de lucha contra la pandemia; vacunarse la tercera dosis y llevar a los niños a que se vacunen sin ningún temor porque las vacunas son seguras y efectivas”, agregó el viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud.

Finalmente, Jorge López, viceministro de Salud Pública, invitó a la reflexión de seguir cuidándonos y que la vacunación de los niños es importante para seguir combatiendo la pandemia ahora que se está retornando a las escuelas.

“El mensaje de reflexión es no bajar la guardia, seguir usando las mascarillas y mantener el constante lavado de manos. No dejar de vacunarnos, esto es muy importante ya que ahora los niños están regresando a las escuelas y deben cumplir con su vacunación, esa será la mejor manera de seguir luchando contra esta pandemia”, informó López.