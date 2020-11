MITIGUEL ‘CHOLO’ SINTI: “Mi mejor atajada fue un cabezazo de ‘Perico’ León”

Hoy está de cumpleaños uno de los ‘Hijos predilectos de Huánuco’, me refiero al gran Mitiguel Sinti, un portero nacido en Chincha Alta (San Martín), pero que desde su llegada a Huánuco el año 1972 se robó el corazón de todos los huanuqueños. Todos los que conformamos el diario ‘AHORA’ le deseamos un feliz cumpleaños y los mejores parabienes para su persona.

¿Cómo nacen las ganas de atajar?

Yo me inicié en mi pueblo con 14 años, jugué en todos los puestos, en uno de esos partidos un profesor vio mi talla y me mandó a tapar, me fui al arco y atajé muchas ocasiones de gol en ese partido.

¿Luego a qué lugares fue?

Mi padrino me llevó a jugar en la Liga de Tarapoto, me presentó a un amigo y me llevaron a jugar al Unión Católica y con mi talla convencí a la gente, luego programaron un amistoso entre el equipo de la Católica vs. Cultural Juanjui y fue en ese partido donde el equipo de Juanjui me contrató, con ese equipo llegamos hasta la finalísima de la Copa Perú.

¿Qué recuerdos de esa finalísima en la cual usted fue elegido como el “Mejor portero del certamen”?

Jugamos en el estadio Nacional, una bonita cancha, era una gran felicidad para mí, en esos años el fútbol amateur tenían un gran nivel; llegaron el León de Huánuco, Cultural Juanjui, CARSA de Arequipa, Atlético Grau de Piura y Cienciano del Cusco recuerdo que tapé de todo en el certamen, hasta en vano me lanzaba (Risas), recuerdo que el diario “La Crónica” tituló: El arquero Sinti no dejó ni pasar a los mosquitos. Ascendieron el Grau y León de Huánuco

¿Y cómo así se dio la posibilidad de que llegues al León de Huánuco?

Estaba en mi chacra trabajando y llegó un comunicado de Huánuco diciendo que tenía pasajes pagados ida y vuelta, sin pensarlo dos veces me vine; me recibió la directiva, en esos años la directiva sostenía al equipo vendiendo abarrotes, eran 8 dirigentes los que conducían al León.

¿Qué jugadores estaban en León?

El “Cholo” Fano, Torres, Sucón, Ríos, Follegati; los refuerzos que llegaron aquel año fueron: Arévalo, Armando Lara, Ponce, Rodríguez, ‘Babalú’ Martinez, Victor Lugo, ‘Loco’ Tejada, etc; hicimos un buen equipo y el campeonato era muy competitivo porque los equipos de Lima tenían a los mundialistas de México 70’. En Primera debutamos contra Defensor Arica de Lima, yo no atajé ese año, atajó el ‘Loco’ Tejada y entre los grandes el primero en venir fue Alianza Lima.

¿Contra qué equipo usted debutó?

Debuté en Chimbote contra José Gálvez.

¿Y cómo era el público en esos años?

No te imaginas, el estadio en esos años era para 7.000 personas, la gente llenaba el estadio a las 10:00 am nada más, el cerro también se llenaba. En el 73 definimos la baja con el Grau de Piura, ganamos acá 3 a 2 y de esa manera nos quedamos.

¡Wow! Usted se dio el lujo de enfrentar a los ‘cracks’ del fútbol peruano

Sí, me di el privilegio de enfrentar a los mejores jugadores que tuvo nuestro país como: Chale, Ballesteros, Miflin, Sotil, La Torre, Gallardo, Fuentes, Chumpitaz Cubillas, Velásquez, Zegarra, Casareto, entre otros ‘grandes’, la mejor atajada de toda mi carrera fue ante ‘Perico’ León en Lima, cabeceó al ángulo y yo me lancé y le saqué el balón, ‘Perico’ dijo: Ufff. Para mí fue un lujo que esas figuras me hayan hecho un gol. (Risas).

¿En esos años valoraban económicamente al futbolista?

No, en esas épocas se jugaba por amor a la camiseta.

¿Por qué desciende el León el año 1979?

Por un problema que hubo con los árbitros, nosotros lo denunciamos y les investigaron, ante eso nos cobraban faltas inexistentes, goles en posiciones adelantadas, expulsiones ilógicas; teníamos un buen equipo con Meléndez a la cabeza que venía de haber jugado en Boca.

“Me quedé porque amo mucho al León de Huánuco”.

¿Por qué usted se quedó en Huánuco?

Primero por mi familia, otro porque amo mucho al León, creo soy el único arquero que duró 16 años en el mismo club en el fútbol profesional, muchos clubes me quisieron llevar porque me ofrecían ganar más dinero, pero venían los dirigentes me llevaban a comer junto a mi familia en el chifa ‘Unión’ y me convencían de quedarme. El León me regaló muchas cosas buenas.

¿Qué cosas le dio Sinti al fútbol huanuqueño?

Le di toda una vida, me dediqué mucho a la institución, yo lloraba cuando perdíamos, Huánuco me recibió con los ‘brazos abiertos’.

¿Qué sientes cuando escuchas ‘Ruge León’?

Mucha emoción, me dan ganas de llorar. Ahora los dirigentes viven del León, no les importa la camiseta, nosotros una vez jugamos sin almorzar y fue grande nuestro amor que sacamos el partido adelante y ganamos.

Cambiando de tema: ¿Qué opina de la Selección?

Ojalá lleguemos a Qatar 2022, la FPF tiene que trabajar con las divisiones inferiores, no apoyan al fútbol amateur, se ha creado el torneo ‘Creciendo con el fútbol’, pero no está dando resultados ya que muchos equipos no tienen economía. No hay campeonato infantil ni de juventudes, se debe de trabajar mucho con los menores para conseguir a los sustitutos de los jugadores, primero trabajemos con los del medio local y los del extranjeros deben complementar en la Selección; hay mucho trabajo por hacer y la FPF tiene que ‘poner manos a la obra’.

TIKI TAKA

¿Comida favorita?

Tacacho con cecina

¿Tu marcador para hoy?

Ojala ganemos 1 a 0

¿Jugador favorito?

El ‘Loco’ Gatti

¿León de Huánuco es?

El amor de mi vida (Risas)

Mitiguel Sinti es…

Lo máximo