MODELO DE DESARROLLO ECONÓMICO PARA AMÉRICA LATINA

Escrito por: Efraín Esteban Churampi

EL IMPERIO ES UNA REALIDAD

Los imperios existen; son una realidad. Tienen un gran poder económico, político y militar. Oprimen naciones para aprovechar sus recursos naturales, su mano de obra, su mercado. Los principales imperios de la historia son: Romano, Ruso, Español, Inglés, Americano. Este último alcanzó una dimensión global, imponiendo su idioma y su moneda, controlando los principales organismos internacionales. Está claro que el imperio vive de sus colonias, a quienes somete, explota y posterga. Por ejemplo, en Perú, el imperio español ha aniquilado a millones de indígenas y ha saqueado nuestros recursos naturales, principalmente oro y plata; convirtiendo a nuestro imperio en una colonia. El gran problema es que en cada colonia o neocolonia predominan sus defensores; el imperio se mantiene porque hay gente que lo sostiene. En ese contexto, algunos países crecen a la sombra del imperio; en otros casos, negocian para desarrollarse. Y pobre de aquellos países que se someten, con alma de esclavos.

LA SUPERIORIDAD DEL CAPITALISMO

El capitalismo es superior porque se basa en la Ley de Selección natural. Aquí predomina la ley del más fuerte, del más competente. Pero, la esencia del capitalismo es la industria. La industria es el gran logro de la humanidad. Desde la revolución industrial, todos los imperios y potencias mundiales son capitalistas. Los países emergentes de hoy como China, India e Indonesia, son también capitalistas. Incluso los históricos países socialistas (Rusia y China) son ahora capitalistas. Solo quedan 4 países socialistas: Cuba, Corea del Norte, Vietnam y Laos, con pobres desempeños económicos. Venezuela no es socialista; es bolivariana (Bolívar fue un militar exitoso, no un teórico marxista).

EL MODELO INTERMEDIO

Entre el modelo neoiberal agotado y el modelo socialista fracasado hay un modelo intermedio. Los partidarios de éstos creen ciegamente que sus modelos son perfectos; ambos están equivocados. La caída del imperio americano es irreversible; América Latina debe liberarse y pensar en un modelo diferente, superior, acorde a las necesidades nacionales. Bajo el modelo neoliberal hay crecimiento, pero a favor del capital internacional, no a favor de nuestros países. El modelo socialista no garantiza crecimiento económico; están interesados principalmente en distribuir. El modelo intermedio en Europa se llama tercera vía; en América Latina, Economía Social de Mercado. Pero, no solo se trata de ver el rol de los actores (Estado y mercado), sino la esencia, la dinámica de la economía, del crecimiento y desarrollo. La discusión sobre Estado o mercado es secundaria, porque ambos actores son necesarios, se complementan. El tema de fondo es: ¿Qué hacemos con nuestras materias primas?, ¿Generamos valor agregado o no?, ¿Seguimos con un modelo primario exportador? Este modelo nos mantendrá en la pobreza, otro siglo más.

LOS REFERENTES MUNDIALES

Según el Fondo Monetario Internacional (FMI, 2019) las 4 potencias mundiales de hoy son, en este orden: China, Estados Unidos, India y Japón. Tomemos como referencia la experiencia de estos países exitosos.

1ro. Aprendamos de China su audacia, su decisión estratégica de optar por el capitalismo, siendo un país comunista. Su ideólogo Deng Xiaoping (considerado el arquitecto de la Nueva China) decía: No importa el color del gato, lo importante es que cace ratones. Mientras los neoliberales satanizan a las empresas estatales por conveniencia (para que todo el manejo económico quede en manos privadas), los chinos optaron por empresas mixtas (privado-estatales), con gran éxito.

2do. EE.UU. nos enseña la importancia de la ciencia y tecnología en el crecimiento económico, así como su gran estabilidad política y económica. Cabe destacar su estrategia militar, particularmente en las dos guerras mundiales; siendo el país que menos aporta, pero que más se beneficia. Su estrategia: Intervenir cuando la guerra está casi decidida.

3ro. De la India podemos aprender su sistema político democrático, con el que supera a China; también cabe destacar su gran espiritualismo, su gigantesca población, siendo la más grande del mundo, después de China.

4to. De Japón aprendamos su estrategia; ya que después de haber sido bombardeado, en la segunda guerra mundial, por Estados Unidos, se alía con éste para crecer bajo su sombra. También merece destacar su gran disciplina laboral, su amor por la tecnología y la innovación.

CARACTERÍSTICAS DEL MODELO

1° Capitalismo de calidad. El imperio americano nos impuso la teoría de las ventajas comparativas, a través del FMI, según la cual no debíamos industrializar. La industrialización y el crecimiento económico sostenible de países emergentes como China, India e Indonesia, trajeron por los suelos esta teoría. Necesitamos un capitalismo de primera calidad, no un capitalismo mediocre.

2° Capitalismo Nacional. Se dice que el capital no tiene patria, pero necesitamos un capitalismo a favor de los intereses nacionales, más aún si se van a utilizar nuestros recursos naturales, nuestra mano de obra, nuestro mercado. ¿Qué sentido tiene permitir la explotación de los recursos naturales del país, si no va a favorecer al país?

3° Capitalismo Industrial. Dijimos que la industria es el logro más grande de la humanidad, que viene a ser la esencia del capitalismo, que por lo mismo le da superioridad. Sin industria, el crecimiento es limitado y el desarrollo, una ilusión. La ventaja comparativa no está en no industrializar, sino en industrializar ahí donde podemos hacerlo mejor.

4° Capitalismo Exportador. El objetivo es industrializar y exportar al mundo. En una economía global, no solo se trata de recibir más importaciones, sino también de exportar más al mundo. Los Tratados de Libre Comercio (TLC) y la consiguiente rebaja de aranceles (impuestos a las importaciones) nos permiten exportar en mejores condiciones.

5° Capitalismo Individual Colectivista. El gran problema del capitalismo es el excesivo individualismo; el del socialismo, su excesivo colectivismo. Se puede hacer una combinación magistral entre uno y otro, de modo que hablemos de capitalismo individual colectivista. Atender, motivar y apoyar el individualismo emprendedor, pero, a la vez, cuidar el interés nacional. Tan importantes son los intereses individuales, como los de la nación. ¿Si solo atendemos los intereses individuales, cómo construimos patria?

6° Capitalismo con desarrollo. Es un deber ineludible atender las necesidades fundamentales del país, como la salud, la alimentación, la educación, la infraestructura productiva, la ciencia, la tecnología. Sin impulsar estos sectores no habrá ni crecimiento económico, ni desarrollo nacional. Que haya más capitalismo, pero con impuestos justos, para que la inversión pública se incremente y así atraer, a su vez, mayor inversión privada. Es el círculo virtuoso de la inversión, que hace sostenible el crecimiento económico y el desarrollo.