MODELO DE DESARROLLO ECONÓMICO PARA PERÚ

Escrito por: Efraín Esteban Churampi

Evaluamos algunos modelos de desarrollo y planteamos una propuesta.

MODELO NEOLIBERAL AGOTADO

La doble cara del imperio: Plantean un capitalismo de primera, de calidad, con industria, para los países grandes; un capitalismo de segunda, inferior, sin industria, para los demás países. Esto es coherente con el enfoque cepaliano de países de centro y periferia. Lamentablemente, el modelo neoliberal es un modelo imperial, adecuado para los intereses del gran capital internacional; pero no para los demás países, porque bloquean nuestro desarrollo. Precisamente por ello, el crecimiento económico de nuestros países beneficia mucho más a este capital externo; por eso, no llega al pueblo, generando indicadores sociales pésimos. El año 2011 obtuve una beca en una universidad privada de Lima, para una capacitación de docentes de Economía. Al profesor de Macroeconomía (ex viceministro iide economía) le pregunté: ¿Por qué no se podía cancelar la deuda externa, ya que cada año pagamos en promedio unos 4, 000 millones de dólares anuales por servicios de deuda; sin que la deuda externa total disminuya? El profesor, como un tecnócrata, todo altanero, respondió: La deuda externa de Perú está de acuerdo con los estándares internacionales. Al instante le dije: ¡Pero, nuestros niveles de nutrición, salud, educación, ciencia y tecnología no están de acuerdo con los estándares internacionales! El profesor se quedó mudo, enojado; incluso, quiso desaprobarme el curso.

MODELO SOCIALISTA FRACASADO

Las revoluciones socialistas más importantes del mundo son la rusa y la china. En ninguna de ellas hay economía socialista; sino economía capitalista. El Perú no está para experimentos; no cometamos la torpeza de insistir en algo que no funciona. La base del capitalismo es la propiedad privada. El socialismo tendría que expropiar a los ricos para repartir a los pobres. Eso han hecho las revoluciones socialistas y han fracasado. Además, con un gobierno elegido con escasa mayoría, y sin control del poder legislativo, del poder judicial, de las fuerzas armadas, de la prensa, del pueblo mismo, ni pensarlo. Castillo llega a la Presidencia de la República mediante una elección democrática, no mediante una revolución. Si pretende salir de los cauces democráticos, antes saldrá él del cargo. Veamos este caso: ¿Qué pasa cuando los padres ricos dejan herencia a los hijos, que no participaron en su creación? Como no les ha costado lo que reciben, no valoran; lo despilfarran y terminan en ruinas. Así termina un modelo “socialista” en un país en desarrollo. Asimismo, el populismo de izquierda es peor que el de derecha. La derecha reparte lo que puede, lo que “sobra”; la izquierda reparte todo, hasta provocar crisis, hambre, arrasando la base de la economía que es la inversión y la producción.

LA FORTALEZA DEL CAPITALISMO

El capitalismo es fuerte porque se basa en la naturaleza, en la selección natural, en la libre competencia, donde predomina la ley del más fuerte, del más capaz, del talento emprendedor; por eso, el Estado tiene que regularlo. En buena cuenta el socialismo consiste en quitar a los ricos para dar a los pobres. Entonces, los ricos dejan de producir, si es que se quedan en el país; los pobres no producen, porque siguen esperando del Estado. La economía se cae, se hace insostenible. Los comunistas rusos no entendieron esto y cayeron con Gorbachov; los chinos vieron el espejo ruso y tomaron sus precauciones. El visionario Deng Xiaoping decía: No importa el color del gato, con tal que cace ratones. Entonces, implementaron la variante china del capitalismo, que los pone hoy como primera potencia mundial (Según el FMI, tiene un PBI real superior a Estados Unidos). El propio Mariátegui (1928, p. 75) en sus 7 Ensayos, hablaba de capitalismo nacional: “El carácter de la propiedad agraria en el Perú se presenta como una de las mayores trabas del propio desarrollo del capitalismo nacional”. Einstein decía: El paracaídas y el cerebro solo funcionan cuando se abren. La inmensa mayoría de políticos de derecha e izquierda viven con cerebros cerrados, rígidos, automatizados. Necesitamos políticos visionarios, que abran su mente para plantear las estrategias de desarrollo nacional. Lamentablemente el extremismo (de derecha o izquierda) estupidiza. La derecha le teme al capitalismo industrial, por su sometimiento al capital internacional; la izquierda dirá: nada de capitalismo. Sin embargo, un capitalismo de calidad, con industria, con gobierno honesto, con liderazgo, ya es revolucionario.

MODELO CAPITALISTA DE CALIDAD

Planteamos para nuestro país un capitalismo de primera, de calidad superior, con industria exportadora. Previamente se requiere mejorar la salud, la educación, la ciencia, la tecnología, la infraestructura productiva. Tenemos el ejemplo de los países tigres del sudeste asiático, antes; de los países emergentes, ahora. Estos últimos son los BRICS: Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. Hay que agregar a éstos Indonesia. El imperio americano ha construido toda una teoría económica “científica”, que siendo alumnos de economía aprendimos como un catecismo. Nos decían entre otras cosas que no deberíamos pensar en industrializar al país, porque no tenemos “ventajas comparativas”. El Fondo Monetario Internacional (FMI) es el organismo que da las pautas económicas al mundo; los economistas más “prestigiosos” de cada país se encargan de repetir el libreto; entonces la gente dice: Si lo dicen los “mejores” economistas, así será. Y vivimos domesticados, sometidos. Pero, el éxito de los países emergentes derrumbó muchos “postulados” del FMI y de la teoría económica “científica”. Necesitamos un modelo de capitalismo superior, industrial exportador, que genere crecimiento económico sostenido, empleo permanente, mejores salarios; con un empresariado nacional cada vez más fuerte, que sepa negociar, para sí y para el país, con el capital internacional. Pero, obviamente, que los grandes empresarios paguen los impuestos que deben, como ocurre en Estados Unidos, Alemania y Japón; que se revisen las concesiones tramposas, que benefician a un puñado de avivatos, pero perjudican al país. Qué bueno que, con este gobierno, las empresas mineras Buenaventura y Cerro Verde ya hayan pagado sus deudas tributarias.

ALGUNAS MEDIDAS FUNDAMENTALES