Modernizando las ciudades

Las ciudades de Huánuco y Amarilis están paulatinamente arreglando sus parques con el objetivo de ofrecer a los vecinos y viajeros que puedan circular por esos lares, una mejor cara de las ciudades.

Es bueno tener en cuenta que el aspecto de los parques brinda una buena representación del comportamiento social de los vecinos. Si sabemos cuidar las áreas verdes, si no arrojamos basura a la calle, por mencionar sólo algunos casos.

Dicho esto, saludamos la medida de remodelación de los parques, los vecinos necesitamos ambientes sanos y limpios donde compartir. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los presupuestos asignados a estas obras no son nada despreciables. Razón por la cual, las autoridades y dirigentes de las juntas vecinales deben exigir la correcta ejecución de las obras. Es decir, que no nos den gato por liebre y que después de uno o dos meses se comiencen a desmoronar las bancas, etc. Se debe exigir el uso de buen material y que tenga un tiempo de vida de tres a cinco años por lo menos.

Ya se ha visto en el parque Amarilis, las bancas y el tartán de la pista de atletismo no duraron mucho, y se tuvieron que hacer reparaciones al mes de culminadas.

Con la mejora del ornato de los parques, también se debe considerar mejor la seguridad ciudadana. Obviamente, se busca que las familias vayan a compartir y disfrutar de un rato agradable en estas zonas, y es por ello que se deben brindar todas las garantías de seguridad para evitar imprevistos.

Pensemos positivamente que esos miles de soles sean bien utilizados y que no termine en problemas, en juicios, en demandas, en denuncias, esperamos tener mejor suerte y que el serenazgo, así como también los vecinos, cuiden estos lugares. El precio de modernizar las ciudades, sus infraestructuras es alto, pero los resultados, si se hacen bien las cosas, lo valen.