“Mon Laferte” dió a conocer en su instagram la pérdida física del productor César Ceja quien fuera su exnovio

César Ceja, productor musical, cantante, compositor y músico, falleció este lunes 3 de enero sin que hasta el momento se den a conocer las causas de su muerte. Diversos integrantes de la comunidad artística se despidieron de él a través de sus redes sociales. Incluso Alejandra Guzmán le dedicó una despedida a través de su Instagram.

Sin embargo, el mensaje más notorio es el de Mon Laferte. La artista compartió la triste noticia a través de un sentido post de Instagram en el que se despide de su expareja sentimental, acompañado de una serie de fotos con su exnovio César Ceja.

“Querido Cesar, fuiste mi mejor amigo y compañero por más de 6 años, me regalaste una familia en Mexico. Me cuidaste siempre cuando estuve enferma, me hiciste reír mucho. Te escribí muchas canciones y tú me escribiste muchas también, siempre fuiste mi maestro y fuimos muy muy felices juntos. Ahora pienso en Todas las canciones que hicimos juntos. Y, sé que seguirán sonando y las cantaré con mas amor que nunca, te debo mucho mi querido Chino. Aunque ya no estés aquí, siempre te voy a querer. Cada 2 de Mayo, te voy a recordar con mucho amor, porque también compartíamos el día de cumpleaños, entre tantas cosas. Te amo chinito, descansa en Paz”.

César Ceja estuvo detrás de los primeros éxitos de Mon Laferte en México. Produjo su disco “Deshechable”, lanzado en 2011, y también colaboró en la producción de “Tornasol”, el tercer disco de Mon Laferte publicado en 2013.

Además de trabajar juntos en la música, Mon Laferte y César Ceja fueron pareja. Se dice que incluso tras su rompimiento, Mon cayó en una fuerte depresión que la inspiraría a componer “Tu falta de querer”, dedicada a su exnovio, canción que catapultó a la chilena al estrellato y le abrió las puertas de la fama en México.

César Ceja fue una figura clave en los inicios de la carrera de Mon Laferte en México; además de haber colaborado con varios artistas de renombre en nuestro país. El productor falleció a los 40 años de edad en su natal Veracruz.