Mónica Caloretti: la Red de Salud disgrega los presupuestos para favorecer a otros

Personal de salud realizó protesta en el frontis del Gorehco y esperan soluciones

“Siempre ha tenido ese problema la Red de Salud de Huánuco, porque se toman atribuciones, en la cual disgregan los presupuestos para favorecer a otros trabajadores que realmente ni siquiera han trabajado”.

Así señaló Mónica Caloretti Egoávil, secretaria general de la Federación Regional Unificada de Trabajadores del Sector Salud (Fenutssa).

“Como hay trabajadores que han sido beneficiarios del bono complementario, en el mes de febrero y no han tenido ninguna atención, eso lo demuestra en el SIS COVID, eso hemos venido a reclamar al gerente de Desarrollo”, agregó.

Estas declaraciones fueron dadas a la prensa, luego de la protesta que protagonizaron los trabajadores de salud en el frontis del Gorehco, ayer, en horas de la mañana.

Manifestó que a los exCAS COVID no se les está considerando las 150 horas, sino que desde el 12 de agosto se les está pagando y se les está disgregando sus turnos. Asimismo, señaló que les están dando 17 turnos más y no 150 horas teniendo presupuesto.

“El contrato puede salir desde el 12, pero del 12 al 31 tienen para que los médicos y enfermeras hagan sus turnos de 150 horas, como lo han hecho otras redes, cuando en otras redes se han hecho los contratos el 3 por lo mucho hasta el 9”, indicó.

Caloretti dijo que les informaron que ese dinero será para la deuda social, el cual no debería ser así, además de ellos que la Diresa tomó cartas en el asunto y autorizó para que se haga la regularización respectiva, pero no le hacen caso.

Por otro lado, señaló que no es la primera vez que la Red de Salud de Huánuco no informan correctamente. No obstante, recalcó que la información ha sido dada por las Micro Redes de salud.

“Nosotros queríamos que se pague como han trabajado, han hecho, han disgregado el presupuesto de todos los trabajadores médicos y enfermeras y han puesto en la lista a como dé lugar y no han respetado lo que las micro redes han mandado”, declaró Mónica Caloretti.