Montoya sobre Torres: “Está actuando como un matón de barrio y no como un premier”

El congresista vocero de la bancada de Renovación Popular, Jorge Montoya, criticó las declaraciones dadas por el primer ministro, Aníbal Torres, en su más reciente conferencia de prensa.

“El primer ministro amenazó ayer al Congreso como un matón de barrio, eso es inaceptable en una democracia. En su discurso se la pasó diciendo que nos van a meter presos, y esto está mal”, expresó.

¿Cómo puede pretender buscar entendimiento cuando insulta y ataca? ¿Cómo puede pretender ir al Parlamento para informar su plan de gobierno cuando ataca al Congreso?”, cuestionó Montoya.

Ante esto, consideró que el nuevo gabinete ministerial no merece que se le dé el voto de investidura por contar con ministros no idóneos. Sin embargo, sostuvo que “aún no se han puesto de acuerdo”.

Finalmente, aseveró que aceptaría dialogar con el premier solo si pide disculpas públicas por ofender al Congreso de la República.