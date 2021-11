Montoya: “Vamos a apoyar cualquier moción de vacancia que se presente”

Jorge Montoya, vocero de la bancada de Renovación Popular, dijo que, si bien el anuncio de la presentación de una moción de vacancia contra Pedro Castillo -promovida por la congresista de Avanza País, Patricia Chirinos- no se ha dado en el momento adecuado, su grupo parlamentario firmará el documento.

“Nosotros estamos seguros de que la vacancia es una posibilidad y la usaríamos en el momento adecuado. Hasta ayer, no se había presentado ninguna posición de vacancia. Nosotros vamos a apoyar cualquier (moción de) vacancia que se presente porque estamos seguros de que ese es el camino cuando las condiciones políticas se den. El tiempo no ha sido el adecuado, (…) pero, si nos piden las firmas, las daremos. No tenemos ningún problema en hacerlo”, comentó Montoya.

Recordemos que, en la víspera, que todavía no era el momento para promover la destitución del presidente Pedro Castillo y que ello no estaba en la agenda del Congreso.

No obstante, Jorge Montoya aclaró este viernes que se refirió de ese modo porque la parlamentaria Patricia Chirinos “hizo un anuncio sorpresivo”.

“El día de ayer, Patricia Chirinos hizo un anuncio sorpresivo, sin coordinarlo, sin firmas, y nadie ha leído lo que ha presentado. (…) No hemos leído el contenido del pronunciamiento y es necesario leerlo para proponer ideas y ponerlo como debe ser”, finalizó.