MPHco exigió el retiro definitivo de ciclovías de Huánuco

La Municipalidad Provincial de Huánuco (MPHco) exigió al Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) retirar definitivamente la ciclovía, que contó con un presupuesto de S/ 419 361.89.

A través de una nota de prensa, la MPHco recalcó que ya se cumplió el periodo de prueba, y en la ciudad no fue factible su operatividad.

Reiteraron que el presupuesto y la disposición para su instalación fueron determinados por el gobierno central en el marco de la pandemia del COVID-19.

La comuna señaló que enviaron dos memoriales al MTC para el retiro de las ciclovías, ya que fueron quienes dispusieron la instalación en Huánuco y otras ciudades del Perú. No obstante, no funcionó en la provincia, pues los ciclistas no le dieron uso de manera masiva.

“Como municipalidad respetamos las directivas nacionales, pero ya cumplió su periodo de prueba y ante su inoperatividad e incomodidad de los transportistas estoy solicitando al ministro y viceministro que accionen el retiro definitivo la ciclovía”, expresó el alcalde José Villavicencio.