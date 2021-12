Mujer lleva seis días desaparecida tras salir con dirección al mercado

Ruth Milagros Villanueva Rojas (31) desapareció misteriosamente tras salir de su vivienda, ubicada en el Jirón Francia mz. A Lt. 7 en el centro poblado de Jancao, distrito de Amarilis con dirección al mercado de Huánuco.

La madre de la mujer desaparecida, Nicolasa Rojas Meza (64), manifestó que el lunes 13 de diciembre del 2021, su hija se arregló y salió al promediar las 10:00 a.m., indicando que iría al mercado, desde entonces, no ha retornado a casa y no saben de su paradero.

La madre de familia manifestó que ha buscado a su hija por sus propios medios, sin embargo, no logra ubicarla, por lo que acudió a la sección trata de personas del Departamento de Investigación Criminal (Depincr) para realizar la denuncia de su desaparición.

Al momento de su desaparición, la joven vestía un pantalón jean azul, chompa y tacos de color negros. Cualquier información llamar al celular 951035806 o al 912469907.