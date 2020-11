Multan a Pedro Gallese

La MLS decidió multar económicamente al portero porque no se fue al vestidor luego de ser expulsado en la tanda de penales.

Después de aceptar que la Major League Soccer no le iba a quitar la roja al peruano, Orlando City y el ex guardameta de Alianza Lima recibieron la noticia que la liga más importante de Estados Unidos y Canadá había decidido implementar una multa por no seguir las normas del juego y mantenerse “en el campo de juego” al quedarse de cuclillas al borde del terreno de juego, cuando según el reglamento debe retirarse al vestidor en lo que termina el partido.

Tras no hacer caso, el comité disciplinario confirmó una multa económica para el seleccionado de Perú, monto que no fue revelado y así, Gallese se fue del partido de NYCFC con dos castigos, ya que no procedió la apelación de la segunda amarilla de Orlando City.

Sin el sancionado guardameta, Orlando City cayó por 1-3 ante el New England Revolution y quedó fuera de los playoffs de la Major League Soccer en los cuartos de final.