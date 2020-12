Muy cerca de ponerse la ‘Blanquiazul’

El agente de Gabriel Achilier se refirió a la situación del jugador con Alianza Lima y aseguró que no vienen a romper el acuerdo, sino a solucionar el tema.

Hace días atrás Gabriel Achilier llegó al Perú y se hicieron muchas especulaciones, unos daban por confirmado que no jugará la próxima temporada ya que el club ‘íntimo’ jugará segunda división, mientras que otros dijeron que podría jugar y convertirse en el jugador con alto nivel de sueldo; en ese sentido, el representante del defensor norteño, Santiago Arbide, indicó que tanto él como su patrocinado son conscientes del delicado momento que toca vivir en Matute, el mismo que entrampó su casi segura llegada al club.

“Han especulado muchas cosas, yo soy el primero que quiere explicar la situación porque no hay nada raro, hay muchas circunstancias que están complicando la situación de Gabriel. Él quiere dar su punto de vista pero esta situación la tiene que aclarar el club y así va a ser en los próximos días”, dijo Arbide.

Agregó: “Tenemos que resolver una situación contractual pero lo principal es que las circunstancias que había en un principio cambiaron, algo que no había sucedido en 80 años pasó y eso complicó las cosas, no venimos a romper un acuerdo, venimos a solucionar un tema que está pasando”, aseguró”.

Sobre la permanencia de Gabriel Achilier en Alianza Lima, el representante no quiso adelantar nada al respecto. “No depende de nosotros, hay una situación que conocen bien en la Federación Peruana que se tiene que resolver y mientras que no se resuelva, somos parte de lo que está pasando, pero no depende de nosotros ni del club”, finalizó.