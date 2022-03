Náufragos de la noche de Samuel Cárdich

El último viernes, el notable poeta Samuel Cárdich presentó un nuevo título denominado “Náufragos de la noche”, la presentación estuvo a cargo de Arlindo Luciano y del pintor Israel Tolentino.

Este es el segundo libro que publica el escritor en lo que va del año, sumando así a su colección 27 libros. Su obra trasciende y se ha convertido en la más importante de toda la historia de la tradición huanuqueña.

Inició la presentación del libro el pintor Israel Tolentino, hizo lectura de un texto preparado: “Náufragos en la noche es el título, el símbolo, la metáfora que no es ajena a la díscola vida, como Cárdich, cada noche, cuando se apoya los codos y se levanta la testa a divisar meteoritos (luces fatuas) y pedir deseos; recuerda que uno es luz fatua y que, seguramente, desde otro confín del universo inmemorial, otro continente, otro país u otra región, otro lado del río, alguien pueda estar pidiendo un deseo viendo esa luz que es fugaz (tú me tendrás en tu mente y yo en mi corazón). Samuel es un autor para todos los tiempos y mundos, jamás en Huánuco habíamos superado el provincialismo, las calles coloniales recorridas por indios, negros, mestizos, criollos, extranjeros colonos, etc. En esta novela, seis amigos han sido travestidos de universalidad, sin dejar de ser huanuqueños”, puntualizó el pintor, quien se atrevió a cantar algunas canciones que contiene el libro publicado.

“La historia del grupo de los seis es narrada en la novela por Manuel, alter ego de Samuel Cárdich. Están presentes, junto a las anécdotas, los grandes temas de la literatura universal, la vida cíclica, el amor apasionado, la muerte inminente y la inexorabilidad del tiempo. Novela que atrapa como telaraña poderosa al lector”, aseveró Arlindo Luciano, quien a su vez celebró la presentación de esta nueva novela.

El autor manifestó su emoción y agradeció al público por acompañarlo nuevamente en este importante acontecimiento.