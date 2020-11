Permanece cerrado durante la noche y eso ocasionó el fallecimiento de una persona

Juan Morales Jesús, padre de familia, denunció negligencia en centro de salud de Churubamba; por cuanto permanece cerrado durante la noche y eso ocasionó el fallecimiento de su esposa.

“Mi esposa no la atendieron en Churubamba y luego fuimos a Las Moras y tampoco quisieron atenderla. Este establecimiento permanece cerrado y esto es un riesgo para los pobladores. Solo quiero que esto no siga sucediendo”.

Asimismo, Claudio Beraún Rojas, presidente del Frente Único Regional, aseguró que ya el Ministerio Público tiene conocimiento de esta negligencia en centro de salud.

“Hemos tenido varias reuniones para que atiendan a la gente, pero no les importa nada, no les interesa. Por eso, estamos denunciando en la prensa, yo como gerente no me gusta, no me agrada esta situación. Se están perdiendo vidas en Churubamba”.

Agregó que las autoridades no hacen nada para mejorar esta situación en los centros de salud. “Estos alcaldes, este gobierno regional y estos congresistas no dicen nada. Nos preocupamos, queremos que le caiga el peso a estos médicos negligentes”.

Cabe resaltar, que estos centros de salud deben estar prestos a atender a las personas las 24 horas, para garantizar un buen servicio a la comunidad.

