Neil Cuba: No le he mentido al gobernador, no tengo investigaciones en la fiscalía

El gerente general del Gobierno Regional, Neil Cuba, habla sobre las supuestas denuncias en su contra

El diario Ahora conversó con el gerente general del Gobierno Regional de Huánuco, Neil Cuba, para abordar principalmente las acusaciones en su contra.

Entre ellos, su aparente investigación por la Fiscalía Anticorrupción, en una denuncia realizada por la Dirección Regional de Educación (DRE) en el 2015.

Sin embargo, el funcionario de confianza de Erasmo Fernández calificó que todo se trataría de información falsa difundida en redes sociales en su contra.

Asimismo, confesó las razones por qué no da entrevistas a los medios y tocó la credibilidad en la prensa, muy de boga en los últimos tiempos. Aquí la entrevista completa.

Su persona fue blanco de varias imputaciones por parte de la prensa y en las redes sociales. Trascendió que usted no quiso declarar a los medios, ¿por qué?

Es cierto que muchos medios me abordaron en algunas oportunidades sobre eso, pero es necesario precisar, que no he dado entrevistas, en tanto no se garantizaba objetividad respecto de cómo se abordó ese cuestionamiento. Sentí que el objetivo no era llegar a la verdad, sino promover un escándalo, y eso se evidencia en tanto se han hecho aseveraciones temerarias, y sobre todo a la luz de los acontecimientos actuales se evidencia el fenómeno digital de las Fake News (noticias falsas) en Huánuco.

Se cuestionaba que usted tendría investigaciones en la Fiscalía y que las habrían ocultado el ahora gobernador, ¿Es eso cierto?

Por supuesto que no, es una Fake News porque no tengo investigaciones en la Fiscalía, ¿cómo podría ocultar lo que no existe? No le he mentido al gobernador en ese sentido. Lo ratifico con mi certificado de antecedentes penales vigente, el mismo que le muestro en este momento y donde no figura investigación alguna. Finalmente no tengo cuentas pendientes con la justicia, como se quiso hacer entender.

La empresa de su esposa es investigada por el delito de colusión por venta de equipos a la DRE en el 2015. ¿Es usted o fue el representante legal de dicha empresa?

Se está manipulando la información de manera grosera y sobre todo perdiendo la objetividad. Entiendo que un medio serio debería saber primero, que mi esposa no se encuentra en comisión de investigación, sino en calidad de testigo, y la representación legal de una empresa tiene requisitos establecidos en el Código Civil y en ese sentido se faltó a la verdad.

No he tenido ni tengo la representación legal de la referida empresa. En ese sentido, sólo faltando a la verdad se puede establecer una relación que me vincule a un proceso de investigación, en el que ya me he pronunciado de forma respetuosa al trabajo que hace la fiscalía a favor de la lucha contra la corrupción.

Estamos ante una intención maliciosa que está dañando la imagen no sólo de mi persona, sino también de algunos de los funcionarios del Gorehco, por intereses puramente individuales y mezquinos.

Según denuncias de la prensa, usted estuvo involucrado en otros procesos ¿Qué tiene que decir al respecto?

La noticia es un refrito que ya fue aclarado en diversas oportunidades. Sobre anteriores denuncias, es cierto lo que dije y vuelvo a reiterarlo: todo está archivado. Fueron dos y lo paso a aclarar rotundamente. En un primer caso, que data de hechos ocurridos a fines de los años 90, aclaro que es cierto, cuando muy joven, en la intención de ayudar a personas, cometí errores en el sistema financiero. Estos han sido excavados de manera burda porque fueron hechos de más de 20 años atrás y confieso que ante el llamado de la justicia he asumido mi responsabilidad. No me he sustraído de ella, muestro aquí los papeles que expresan mi verdad. Tal es así, que ya he asumido anteriormente cargos directivos en la Región Huánuco sin que se me cuestione por esos hechos, sobre todo entre el 2006, cuando asumí el cargo de Director de Gestión Administrativa en la Dirección Regional de Educación Huánuco, donde ese tema no representó problema alguno para mi designación ya hace 16 años. El segundo caso archivado es sobre una denuncia de abuso de autoridad, precisamente en el periodo en que me desempeñaba como Director de Gestión Administrativa. El mismo que no tuvo implicancia mayor porque se aclaró que estos hechos fueron suscitados dentro de mis obligaciones para hacer cumplir las normas dentro de mis funciones y el caso fue archivado.

¿No cree usted que el no querer declarar a la prensa, solo genera mayor suspicacia?

Las evidencias muestran que los medios objetivos y serios son cada vez más escasos y por supuesto son parte de esta crisis de verdad y de confianza. La credibilidad en instituciones informativas es un tema en debate en la actualidad, Huánuco no está ajeno a esa realidad.

En efecto, es la razón por la que no ofrecí declaraciones en un primer instante, pues considero que es escaso darle tribuna a la verdad si se favorece el escándalo, el morbo y el ruido político. Esto, como se sabe, vende más y logra más seguidores en la red, pero esto está escalando a un nivel que resulta importante advertir a la ciudadanía que se cuide de las denominadas Fake News.

Esto, ya ha sido fundamentado por la misma Federación Internacional de Periodistas, una organización que representa a 600,000 comunicadores y comunicadoras en todo el mundo, que considera importante debatirlo a favor de un periodismo objetivo y la construcción de una ciudadanía crítica y resiliente a la desinformación. Esto se entiende que es a partir del fenómeno del networking como parte de la llamada Era de la Postverdad.

Con respecto a estas difusiones que usted considera Fake News ¿Va a tomar acciones?

Los adjetivos no me preocupan, pero sí aquellas imputaciones que faltan a la verdad y sobre todo el daño que esto ocasiona a mi familia. La manipulación de la información promoviendo el escándalo y la comparación oficiosa con actos de corrupción, entonces, no puedo estar como un actor pasivo. Esto me ha llevado a usar las herramientas que la ley otorga a todo ciudadano.

No podemos permitir que la ciudadanía sea engañada usando medios de comunicación que deberían mostrar responsabilidad y objetividad. Por supuesto, estoy actuando con las mismas herramientas que la ley otorga para defender mi honor. En mis labores creo que no tengo a nadie por enemigo, siempre he sido tolerante a las críticas y he admitido mis errores cuando los cometo. Entonces sólo puedo decir que me corresponde actuar en mi defensa y en la de mi familia, como debe ser.

¿Es cierto que el secretario general del Gorehco renunció tras una discusión con usted, como se informó en redes sociales?

Totalmente falso, el secretario en cuestión lo desmintió con una publicación en Facebook donde aseveraban eso. Aquí se demuestra cómo día a día salen los Fake News en Huánuco y donde muchos comunicadores se prestan para desinformar.

Hablemos sobre su gestión. ¿Qué está haciendo el Gobierno Regional de Huánuco respecto a la transformación a un gobierno digital y transparente?

En esa materia, debo precisar que existe mucho por hacer. De momento estamos realizando acciones a partir de la actualización del ROF, entendiendo la urgencia de implementar una estructura regional soportada por tecnología. Esto tiene una enorme implicancia en el enfoque de transformación digital y transparencia que estamos trabajando desde la formulación de políticas públicas regionales con carácter transversal.

Asimismo, no se puede avanzar en la reactivación económica en estos tiempos de pandemia y cambios radicales de las circunstancias políticas, si no aportamos un pilar digital regional. Las acciones en proceso abordan nuestra preocupación de insertarnos como región en forma acelerada en la economía digital, favoreciendo de forma directa en la reactivación económica.

¿Qué acciones o políticas está tomando su gerencia para luchar contra la corrupción?

La lucha contra la corrupción es un compromiso de la Alta dirección del Gobierno Regional. Desde la Gerencia General, estamos Consolidando el Sistema de Integridad Pública, a través de un equipo de control interno e integridad pública, fortalecido desde la gerencia como un cuerpo orgánico y abocado de forma permanente al rol de la integridad pública, se ha logrado aprobar la Directiva de Formulación y Atención de Denuncias por presuntos actos de corrupción en el Gobierno Regional Huánuco”.

Las denuncias son registradas a través de la plataforma única de denuncias al ciudadano, es un canal abierto y disponible a través de nuestro portal, donde se transparentan procesos como los concursos CAS.

Igualmente, hemos aprobado la Directiva de “Código de ética y conducta de los empleados del Gobierno Regional Huánuco”, y los servidores cumplen en presentar la Declaración jurada de Conflicto de Interés. Estas acciones se alinean y en mayor medida permiten responder de forma objetiva lo que esta gestión está promoviendo para que el ciudadano participe de forma activa en el trabajo colectivo de lucha en contra el flagelo de la corrupción.

¿Finalmente, algún mea culpa?

Reconozco que nuestro principal error es no haber logrado una comunicación efectiva de lo que estamos haciendo y que nuestros canales no sean suficientes. Este error lo debemos superar, pues si los ciudadanos no son informados de forma adecuada no se logrará superar esta crisis de desconfianza.

En ese sentido, consideramos que lo debemos superar en un pacto ético con los medios de comunicación a favor de la región o de otra manera colocar a disposición de la ciudadanía nuevos canales, o por ejemplo una agencia digital que exponga de forma oficial la comunicación acerca de nuestros logros.

EL DATO

Neil Cuba mostró su certificado de no poseer antecedentes judiciales ni investigación abierta en la actualidad. También mostró las cartas notariales enviadas a diversos comunicadores y periodistas.