Netflix confirma spin off de “Castlevania”

Después de su gran éxito, Netflix confirma spin off de la serie animada “Castlevania”, poco más de un mes del estreno del fin en su 4 temporada. Iniciada por Warren Ellis en su faceta televisiva. La posibilidad de este spin-off ya lo conocíamos desde el pasado abril, pero ahora ya sabemos los primeros (y más que breves) detalles.

Sin título todavía, esta nueva ‘Castlevania’ saltará unos trescientos y pico años en el futuro para llevarnos a plena Revolución Francesa, concretamente a 1792, donde nos encontraremos con Richter Belmont, un descendiente (tataratatara…nieto) de Sypha y Trevor, como protagonista junto a su pariente lejana Maria Renard.

Tenemos que rastrear hasta el décimo juego de la saga para encontrar a estos personajes. Concretamente son los protagonistas de “Castlevania: Rondo of Blood”, en el que el cazador de vampiros se topará con la amenaza de Drácula, quien secuestra a Annette, la amante de Belmont.

De momento, no hay más detalles de esta nueva serie, y como pueden observar no tenemos ni siquiera un título para ella. Tampoco, de momento, ha trascendido quien será el guionista principal. Todo apunta a que Warren Ellis no estará involucrado en esta nueva saga, así que habrá que estar atentos quién toma el relevo.

De momento, no hay más detalles de esta nueva serie, y como pueden observar no tenemos ni siquiera un título para ella. Tampoco, de momento, ha trascendido quien será el guionista principal. Todo apunta a que Warren Ellis no estará involucrado en esta nueva saga, así que habrá que estar atentos quién toma el relevo.

Hablemos de su creación

Castlevania es una serie de televisión estadounidense de animación creada por Sam Deats y Warren Ellis para la plataforma Netflix. Basada en la serie de videojuegos Castlevania y, concretamente en el videojuego de 1989, Castlevania III: Dracula’s Curse de Konami.

La serie sigue las aventuras de Trevor Belmont, que intentará defender la nación de Wallachia de la amenaza de Drácula y su ejército.

La primera temporada, que constó de 4 capítulos, vio la luz el 7 de julio de 2017 y fue renovada por una segunda temporada de 8 episodios.​ Tras estrenarse la segunda temporada, en octubre de 2018, Netflix anunció la renovación de la serie para una tercera temporada más, que constará de 10 capítulos.​

Te puede interesar