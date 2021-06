Netflix trae de vuelta la 2 temporada “Demasiado caliente para manejar”

Está de vuelta este mes con una temporada completamente nueva. El exitoso programa de citas de Netflix, regresará en solo una semana en su 2 temporada “Demasiado caliente para manejar” (Too Hot To Handle), el miércoles 23 de junio, con un elenco completamente nuevo de singles calientes.

Cualquiera que se atreva a romper las reglas de no besos, caricias fuertes y autogratificación de ningún tipo, verá el premio de $ 100,000 caer más rápido que la libido de nuestros concursantes. Cada tentación resulta en la caída de su premio en efectivo.

La segunda temporada fue filmada en Turks y Caicos. Too Hot To Handle, seguirá el mismo formato de lanzamiento que The Circle y estrenará los primeros cuatro episodios el 23 de junio, seguidos del resto de los episodios una semana después,

Este programa no solo permite a los espectadores sumergirse en la vida de citas de solteros atractivos, sino que los fanáticos también pueden ver cómo las relaciones en ciernes se desarrollan con un giro importante pero tentador. En otras palabras, es el oro de la televisión de realidad.

La primera temporada tuvo una excelente aceptación

Después de una primera temporada llena de drama, los espectadores han estado esperando con gran expectación el anuncio de la segunda temporada. Ahora que el programa recibió luz verde para otra temporada, los fanáticos están con ansias de que comience.

Los concursantes de la temporada 2 de ‘Too Hot to Handle’ están a la altura de las expectativas.

Como puedes imaginar, los concursantes de Too Hot to Handle Season 2 son tan atractivos como podrías imaginar. Y con estos hombres y mujeres compitiendo por la oportunidad del amor y un gran premio de $ 100,000, es probable que haya algo de emoción.

Cam, una modelo y entrenadora personal de 24 años de Gales, Reino Unido, ha tenido problemas para establecerse. Por lo tanto, existe la posibilidad de que el programa pueda atarlo, en el buen sentido, por supuesto.

Carly, de 24 años, come hombres y por lo general solo tiene una cosa en mente, pero es posible que esta vez no pueda entenderla.

Y tenemos a Chase, el atleta de Arizona de 24 años que es el verdadero epítome del dicho alto, moreno y guapo.

Emily, una modelo multilingüe de 24 años, tiene un aspecto y una vibra exóticos a los que los hombres quizás no puedan resistir.

Kayla, de 26 años, es una modelo y camarera de Florida que es dulce, hermosa y tiene una profunda afinidad por los chicos malos.

Larissa, la abogada de 28 años, habla en serio. La bomba está acostumbrada a llamar la atención de los hombres, pero le gusta explorar sus opciones.

Marvin, de 26 años, es un francés que puede robar el corazón de las mujeres con su estilo y su acento centelleante.

Melinda es una modelo de 28 años de Brooklyn, Nueva York, que tiene la confianza y la apariencia adecuadas.

Nathan, de 27 años, es un stripper apasionado por la música country y las mujeres.

El más joven del grupo, Peter, de 21 años, es un entrenador personal de Nueva York que busca divertirse.

