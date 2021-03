No habrá Copa Perú este año

Por segundo año consecutivo no se llevará a cabo la competencia del ‘fútbol macho’.

Luis Duarte Plata, expresidente de la Comisión Nacional de Fútbol Aficionado de la FPF, afirmó que la pandemia ha puesto en incertidumbre al desarrollo de la Copa Perú y aseguró que es poco probable que se dispute.

“No tenemos autorización del Gobierno y mientras no se realicen actividades masivas de la Copa Perú, es imposible en esta pandemia, llevar adelante el torneo en su extensión total. La idea era jugar un torneo reducido que había llegado a la etapa nacional y buscar el ascenso. No tuvimos el aval de la FPF, ya que los torneos se realizan en la ciudad de Lima y no había recursos para hacerlo”, dijo Duarte.

Añadió que actualmente hay reuniones al más alto nivel para conseguir las autorizaciones, pero mientras eso no suceda, es imposible”.