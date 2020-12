No la pasa bien

La atleta huanuqueña, Thalía Valdivia Magariño, no pudo estar presente en el control evaluativo de la F.P. A. a causa del paro agrario

Una mala noticia llega desde la ciudad de Huancayo y es que Thalía Valdivia Magariño, atleta huanuqueña, oriunda de Lauricocha, no pudo estar presente en el control evaluativo realizado el día de ayer en Lima por inconvenientes en la ruta, debido a la huelga por el sector de agricultura.

En conversaciones con la deportista nos manifestó que “era importante estar en dicho control para ver mi avance, ya que dejé de entrenar por unos meses debido al lamentable óbito de mi padre y hace poco volví a entrenar, las competencias son buenas para ver las dificultades que uno viene teniendo”.

“Pero ya puse en conocimiento a la Federación Peruana de Atletismo mi ausencia y me entendieron, ya próximamente tengo una competencia que será la “Copa Nacional de Mayores”, pero aún no tengo conocimiento de las fechas y estaré presente para ver mi nivel, ya que no compito desde el mes de febrero”, agregó Valdivia.

Finalizó diciendo que viene entrenando de la mejor manera en la ciudad de ‘Incontrastable’ junto a un entrenador personal y que espera recuperar prontamente su nivel atlético para poder buscar la marca para estar presente en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

Cabe recordar, que Valdivia Magariño logró ocupar el tercer lugar en el “Cross Country 2020” realizado en Canadá, competencia en la cual participaron más de 60 atletas a nivel panamericano, como también estuvo presente en los Juegos Panamericanos Lima 2019.