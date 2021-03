No le teme a la altura

El delantero nacional, Gianluca Lapadula Vargas, manifestó sobre los próximos partidos de Perú en las Eliminatorias sudamericanas.

El delantero del Benevento, Gianluca Lapadula, mostró confianza en que la Selección Peruana va a mejorar en las Clasificatorias rumbo a Qatar y aseguró que no tendrá inconvenientes si le toca jugar en la altura de Bolivia.

El delantero peruano de 31 años dejó en claro que nunca ha jugado en la altura, pero no le corre al reto. “Por qué no. Yo no tengo miedo, tengo mucho respeto”, señaló en entrevista de Movistar Deportes.

“Yo nunca he jugado en altura. En La Paz se hace fuerte jugar en altura. Será un partido difícil”, agregó Lapadula que jugó ante Chile y Argentina en noviembre pasado.

El exjugador de Milan y Genoa recordó cómo se sintió al vestir por primera vez la camiseta de la bicolor. “El país me recibió con mucho cariño y quiero agradecerles. Fui muy feliz de llevar la ‘blanquirroja’, también mi familia. Estoy seguro que la Selección va a mejorar”, comentó.

Otro detalle que comentó fue el reto que tuvo que cumplir cuando se unió a los trabajos de la Selección. Y es que, como parte del buen ambiente entre los jugadores, los ‘nuevos’ deben elegir entre cantar o bailar. Lapadula eligió cantar y qué mejor que una de sus canciones favoritas: ‘Fly me to the moon’ de Frank Sinatra.

Se pudo conocer que Benevento está analizando que Lapadula no juegue por precaución en la próxima fecha del torneo italiano. Esta posibilidad se confirmará en las próximas horas, ya que el club del ‘9’ peruano enfrentará el miércoles a Hellas Verona.

Los hinchas peruanos también se mantienen alertas, ya que anhelan su participación ante Bolivia y Venezuela con la bicolor en la próxima jornada doble de Eliminatorias.