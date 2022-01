“No me voy a agradecer a mí” dijo alcalde provincial de Pasco

El alcalde de la municipalidad provincial de Pasco, Marco de la Cruz Bustillos, quien fue elegido por el movimiento político Pasco Dignidad, ayer fue recibido por sus partidarios y trabajadores en el local municipal con globos y ramos de flores, el motivo, es que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) desestimó el pedido de vacancia solicitado por varios ciudadanos pasqueños.

“He vuelto a nacer, esta es una segunda oportunidad que me dan, no me voy a agradecer a mí, pero pido un aplauso para ustedes”, dijo un tanto aturdido y emocionado, mientras humildes madres de familia ocultando su rostro levantaban pancartas de bienvenida.

De la Cruz Bustillos prometía de todo mientras hacía uso de la palabra, mencionó entre otras cosas, que cerrarán bares y cantinas, mejorará la limpieza pública en Pasco, adquirirá 14 contenedores soterrados y ampliará los programas sociales para los más necesitados, decía como si estuviera en un cierre de campaña.

Lo cierto es que este alcalde avergüenza a los pasqueños por tener denuncias por robo y violencia familiar en la ciudad de Huánuco, además, su ineficiencia y su incapacidad se expresa en el total desorden que existe en la ciudad, el transporte público es un caos, los transportistas hacen lo que quieren, no cumplen las rutas, cobran lo que les da la gana; las veredas de las principales calles destrozadas, suciedad por todas partes y no existe un Plan de Desarrollo Urbano.

El edil culpó de las denuncias que tiene a sus regidores de oposición, porque según él, es una cacería política que emprendieron en su contra desde que inició su gestión.

Ahora que “volvió a nacer”, esperamos por lo menos que se preocupe de la limpieza pública de la ciudad, más no se le puede pedir.