¡No piensa dar un “cachito”!

El técnico de Sport Huancayo, Wilmar Valencia, afirmó que solo piensa en derrotar a Alianza Lima hoy para acercar a los ‘wankas’ a un nuevo torneo internacional.

El actual entrenador del elenco huancaíno con pasado en Alianza como jugador y técnico, señaló que buscará la victoria en el Estadio Nacional en una entrevista a la cadena de televisión GOL PERÚ.

“Me debo a Sport Huancayo. No tengo nada que ver con Alianza. No soy responsable de la situación que vive Alianza. Mientras pertenezca a Sport Huancayo, voy a dar lo mejor”, manifestó “Bam bam”.

“Cada uno es dueño de sus acciones y temores. Estoy tranquilo y mi tranquilidad no tiene precio ni lo cambia nada. No voy a hacer caso a los malos comentarios. La gente que me conoce sabe cómo soy. La opinión de la gente que me conoce es la que realmente tiene el valor necesario”, sostuvo el estratega.

Valencia también se refirió a la fuerte ligación que tiene con Alianza Lima. “Yo jugué gratis varios meses en Alianza, después de la tragedia. Pero hoy me debo a mi trabajo y a Sport Huancayo. Vamos a salir con lo mejor que tenemos. Lo que más deseo es cerrar el año dejando clasificado al equipo a un evento internacional y pasar a la siguiente fase de la Sudamericana”, finalizó.

El conjunto huancaíno hace días atrás logró un valioso empate a cero ante Coquimbo Unido en Chile, dicho resultado le permite soñar en la clasificación a cuartos de final de la Copa Sudamericana, ya que el encuentro de vuelta ante Coquimbo se disputará en el Estadio Nacional.