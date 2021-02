No quería irse

El delantero Emanuel Herrera declaró que tenía en mente renovar con Sporting Cristal, pero la dirigencia nunca lo llamó.

El ex goleador de Sporting Cristal, Emanuel Herrera, se mostró dolido porque el presidente y gerente deportivo de Sporting Cristal ni Roberto Mosquera lo llamaron para despedirse, y le deseó lo mejor al conjunto ‘rimense’ en la Copa Libertadores.

“Yo tenía la intención de continuar en Cristal, estaba cómodo ahí. Los estuve llamando y nunca me respondieron. Me hubiera gustado que me llamen, solamente hablé con el ayudante y el preparador físico. La verdad no sé por qué pasó esto, no tengo nada contra ellos. Mi representante se encargó de todo, el tema del departamento lo arregle yo porque uno siempre que está lejos trata de no tener muchas cosas”, declaró Herrera a “Las Voces del Fútbol”.

Asimismo, fue claro al decir que tampoco se comunicaron con él para despedirse. Los únicos jugadores que dieron la cara por el delantero fueron Horacio Calcaterra, Omar Merlo y Jorge Cazulo.

“No hablé con nadie, ni presidente, ni gerente deportivo ni con Roberto Mosquera. Me duele que no me hayan llamado para despedirse, por lo menos que lo hagan como corresponde, no solo por redes sociales. Me escribieron (Horacio) ‘Calca’, Omar (Merlo) y el ‘Piqui’ Cazulo cuando se enteraron. Tenemos buena relación. Después me despedí del grupo de los chicos, todo bien con ellos”, agregó.

Finalmente, el cariño hacia la hinchada de Sporting Cristal y el club existe, por lo que no dudó en elogiar a la escuadra ‘celeste’ y desearles lo mejor de cara a la temporada 2021.

“Ojalá hagan una buena Copa, pasen a octavos, se quiten la espina y le den una alegría a la hinchada que se lo merecen. Agradecerles a todos por el cariño dentro de la cancha, estas son cosas de fútbol. Cristal es el mejor equipo del Perú, el ‘profe’ Salvatore es un fenómeno como trabaja y seguramente van a estar a la altura. Después hay que ver el sorteo, la Copa lo juegan los mejores. Les deseo lo mejor”, concluyó el delantero ‘che’.